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"Моя свекровь - монстр": истории про матерей мужа, которые жить спокойно не дают

"Моя свекровь - монстр": истории про матерей мужа, которые жить спокойно не дают

Автор:
09 августа 2023 14:29
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Прикол   мама мужа   отношения   свекровь   свекровь монстр   семья   фото   
1843
15

Свекровь - важный человек в жизни семье, не контактировать с ней просто невозможно. Но порой матери мужей ведут себя как настоящие монстры. Перед вами истории жён, которые готовы уже волосы на голове рвать.

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А какие у вас отношения с родственниками супругов?


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Метки: Прикол   мама мужа   отношения   свекровь   свекровь монстр   семья   фото   
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11  комментариев
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5k
Дмитрий ! 46 минут назад
Чем дальше родственники, тем лучше отношения.
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29k
Alex 47 секунд назад
Вы про тёщу лучше и тестя поговорите, вот где гадтство в полном объёме
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854
Димыч 3 минуты назад
Сепарация. Единственное, что лечит закидоны тёщ и свекровей. Чем дальше живут, тем лучше. При условии, что супруга/супруг тоже в адеквате.
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7k
rutt 6 минут назад
Мама попробовала мне про жену что-то говорить, закончили разговор на том, что мне с женой жить, а не ей.
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711
Warlocktv 14 минут назад
Вот и приходит понимание, как здорово жить одному )
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10k
Борис Карабанов 47 минут назад
Хм... Странная штука выходит. Если задуматься, то практически все эти свекрови-монстры вылупились из бывших невесток...
Какой-то странный круговорот свекровей в природе: ангел-невестка - монстр-свекровь. Загадка!
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