"Моя свекровь - монстр": истории про матерей мужа, которые жить спокойно не дают

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Свекровь - важный человек в жизни семье, не контактировать с ней просто невозможно. Но порой матери мужей ведут себя как настоящие монстры. Перед вами истории жён, которые готовы уже волосы на голове рвать.
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А какие у вас отношения с родственниками супругов?
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