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Просто фотографии советских городов.
Увы, даты есть не на всех снимках...
Интересного вам просмотра!
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5.
Москва, 9-й квартал Новых Черемушек (жилые корпуса №№23,25,27 вдоль проспекта 60-летия Октября), 1969 год.
18.
Москва. Конечная трамвая "Метро Университет", первая половина 60-х годов. Полчища трамваев модели "Татра" Т-2.
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К случаю снимок с чужими номерами. Горно-Алтайская АО. 1982 год. Брод.