FISHKINET
Поскользнулся, упал, очнулся – гипс Поскользнулся, упал, очнулся – гипс "Да ну, не может быть!": Ирину Хакамаду не узнали без очков "Да ну, не может быть!": Ирину Хакамаду не узнали без очков 15 фотографий, которые показывают износ, вызванный временем 15 фотографий, которые показывают износ, вызванный временем "Это нормально!" Как сотрудники ресторана в Москве тапки в раковине для посуды мыли "Это нормально!" Как сотрудники ресторана в Москве тапки в... Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные «Кто хочет, чтобы вы верили этим сообщениям о России?»: ирландец приехал в Москву и разочаровался в собственной стране «Кто хочет, чтобы вы верили этим сообщениям о России?»: ирландец... "Голос фильмов 90-х": в Москве скончался легендарный переводчик Леонид Володарский "Голос фильмов 90-х": в Москве скончался легендарный переводчик... Зачем в СССР на самом деле строили стены из стеклоблоков? Зачем в СССР на самом деле строили стены из стеклоблоков? Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль поселилась в рязанской деревне Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль поселилась в... Когда хозяйка роняет чипсину на пол Когда хозяйка роняет чипсину на пол В Петербурге накрыли организаторов нелегальной миграции в Россию В Петербурге накрыли организаторов нелегальной миграции в Россию Рейды по выявлению нелегальных мигрантов в РФ продолжатся, но освещать их в СМИ не будут Рейды по выявлению нелегальных мигрантов в РФ продолжатся, но... В Петрозаводске мужчина озверел от мата на спортивной площадке и решил наказать подростков В Петрозаводске мужчина озверел от мата на спортивной площадке и... Родители с опытом о детях: непридуманные истории, которые заставляют задуматься Родители с опытом о детях: непридуманные истории, которые... Мэра Димитровграда задержали со стрельбой Мэра Димитровграда задержали со стрельбой В Москве курьер-мигрант на электровелосипеде насмерть сбил женщину и скрылся. У неё остался 4-х летний ребёнок В Москве курьер-мигрант на электровелосипеде насмерть сбил женщину... Простое детское счастье Простое детское счастье 18 объявлений из магазинов, которые больше похожи на проделки комиков и народных шутников 18 объявлений из магазинов, которые больше похожи на проделки... Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 августа Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 августа
Фотопрогулка по&nbsp;городам СССР

Фотопрогулка по городам СССР

Автор:
08 августа 2023 21:49
Метки: СССР   история   фото   
337
25

Просто фотографии советских городов.

Увы, даты есть не на всех снимках...

Интересного вам просмотра!

×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Billi_Bons 10 часов назад
Добавлю немного советской Прибалтики. Первые две: Нерига, третья: ресторан «Регата», Клайпеда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Карабанов 10 часов назад
Точно, Алтай? Номер?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

996958



Другие посты автора
На аукцион выставили компьютер Apple-1
На аукцион выставили компьютер Apple-1
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Во мне живёт два волка

Популярные теги
#фото#животные#в мире#интересно#аварии#Автовсячина#интересное#кино#факты#задержание
#машина#люди#Юмор#ДТП#авто аварии#США#забавно#новости#история#улыбнуло
#автомобили#автомир#Прикол#позитив#дети#подборка#Прошлое#сарказм#Москва#фильм
На аукцион выставили компьютер Apple-1 На аукцион выставили компьютер Apple-1 У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться