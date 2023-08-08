Поскользнулся, упал, очнулся – гипс

"Да ну, не может быть!": Ирину Хакамаду не узнали без очков

15 фотографий, которые показывают износ, вызванный временем

"Это нормально!" Как сотрудники ресторана в Москве тапки в...

Просто гифки, всякие и разные

«Кто хочет, чтобы вы верили этим сообщениям о России?»: ирландец...

"Голос фильмов 90-х": в Москве скончался легендарный переводчик...

Зачем в СССР на самом деле строили стены из стеклоблоков?

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль поселилась в...

Когда хозяйка роняет чипсину на пол

В Петербурге накрыли организаторов нелегальной миграции в Россию

Рейды по выявлению нелегальных мигрантов в РФ продолжатся, но...

В Петрозаводске мужчина озверел от мата на спортивной площадке и...

Родители с опытом о детях: непридуманные истории, которые...

Мэра Димитровграда задержали со стрельбой

В Москве курьер-мигрант на электровелосипеде насмерть сбил женщину...

Простое детское счастье

18 объявлений из магазинов, которые больше похожи на проделки...