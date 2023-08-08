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Питомцы устроили потасовку на глазах у хозяина

Питомцы устроили потасовку на глазах у хозяина

Автор:
08 августа 2023 07:39
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   животные   кошка   утка   щенок   
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Пёс, утка и кошка что-то не поделили и устроили потасовку. Не смогли разобраться чья лежанка?

Стычка животных была запечатлена хозяином на месте проживания четвероногих и пернатых питомцев.


Нешуточные баталии развернулись на импровизированном ложе. Щенок сначала атаковал утку, но получив достойный отпор, переключил своё внимание на кошку, следящую за поединком.

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Метки: Видео   Прикол   животные   кошка   утка   щенок   
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1  комментарий
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uehl 22 минуты назад
им там не скучно ))
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