Питомцы устроили потасовку на глазах у хозяина

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Пёс, утка и кошка что-то не поделили и устроили потасовку. Не смогли разобраться чья лежанка?
Стычка животных была запечатлена хозяином на месте проживания четвероногих и пернатых питомцев.
Нешуточные баталии развернулись на импровизированном ложе. Щенок сначала атаковал утку, но получив достойный отпор, переключил своё внимание на кошку, следящую за поединком.
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