Работы художника Дмитрия Лёвина

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Дмитрий Лёвин признанный мастер русского пейзажа, зарекомендовавший себя как талантливый представитель русской реалистической школы.
Важнейший источник его искусства – привязанность к природе, которую он нежно и страстно любит и, частью которой себя ощущает.
Легкие по восприятию картины наполнены глубоким смысловым содержанием.
Каждая его работа пронизана чувством убедительной достоверности.
Интересного вам просмотра!
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