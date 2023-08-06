Работы художника Дмитрия Лёвина

Тату реализм

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 августа

«Боюсь, жить ему недолго»: Иван Охлобыстин рассказал, что он...

Почему Марк Бернес выбрал именно такой псевдоним и никому не...

Коня на скаку остановит, в горячую избу войдет…

Пацана, матерившего всех русских в центре Петербурга, закрыли на...

Когда мы были детьми: о людях, чьи беззаботные дни пришлись на...

Обратная сторона американской мечты: что представляют собой...

Пассажиры объединились против сотрудника, который вот уже два года...

«Она была нужна»: в день скорби по жертвам Хиросимы и Нагасаки,...

14 мостов из разных уголков планеты, которые можно назвать...

В Вологде отвергнутый водитель помчался за девушками, чтобы избить...

Замечательный мужик продолжает вывоз женщин в Геленджик

Экстремал продемонстрировал как выглядят облака изнутри

"Блиц-зима" в августе: в немецком городе выпало аномальное...

В московском метро пассажирка заподозрила чернокожего мужчину в...

Девушка попала в Книгу рекордов Гинесса за самую громкую отрыжку в...

В Испании голодные кабаны пробрались на пляж и украли...