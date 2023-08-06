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Работы художника Дмитрия Лёвина

Работы художника Дмитрия Лёвина

Автор:
06 августа 2023 22:11
Метки: живопись   искусство   картины   
161
34

Дмитрий Лёвин признанный мастер русского пейзажа, зарекомендовавший себя как талантливый представитель русской реалистической школы.

Важнейший источник его искусства – привязанность к природе, которую он нежно и страстно любит и, частью которой себя ощущает.

Легкие по восприятию картины наполнены глубоким смысловым содержанием.

Каждая его работа пронизана чувством убедительной достоверности.

Интересного вам просмотра!

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Метки: живопись   искусство   картины   
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