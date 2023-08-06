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Просто фотографии советских городов.
Увы, даты есть не на всех снимках...
Интересного вам просмотра!
2.
Новосибирск, старый главный универмаг, находился на этом месте до середины1960-х годов.
Впоследствии здесь разместились ресторан и кафе, а здание получило название в народе "центральный комплекс".
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