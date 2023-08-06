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Фотопрогулка по&nbsp;городам СССР

Фотопрогулка по городам СССР

Автор:
06 августа 2023 22:10
Метки: СССР   история   фото   
349
25

Просто фотографии советских городов.

Увы, даты есть не на всех снимках...

Интересного вам просмотра!

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Метки: СССР   история   фото   
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8  комментариев
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44k
Карандаш 8 часов назад
№11 похоже, что это не Преображенка, а Проспект Мира, если смотреть от ВДНХ в сторону метро Алексеевская.
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Алексей Бляйбтрой Час назад
фото 2. это магазин сотый. ЦКушник был на самой площади(магазин Зебра)
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25k
Сталкер 8 часов назад
Вкуснейшие, кстати, были бублики!


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