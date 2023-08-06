Советские свадьбы в фотографиях

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Свадебная фотография – это и художественная картинка, и семейная реликвия, и документ, пронизанный духом времени. В нашей подборке фотографии торжества, сделанные в разные годы. Среди них самобытные деревенские веселья, комсомольские, скромные хуторские, с шумными застольями и баянистом, «показательные» безалкогольные, удалые и романтичные городские свадьбы.
Интересного вам просмотра!
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