Советские свадьбы в фотографиях

FISHKINET
Тату реализм Тату реализм Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 августа Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 августа «Она была нужна»: в день скорби по жертвам Хиросимы и Нагасаки, японцы поблагодарили американцев за сброшенные атомные бомбы «Она была нужна»: в день скорби по жертвам Хиросимы и Нагасаки,... «Боюсь, жить ему недолго»: Иван Охлобыстин рассказал, что он думает об уехавшем Алексее Панине и его скандальном интервью «Боюсь, жить ему недолго»: Иван Охлобыстин рассказал, что он... Коня на скаку остановит, в горячую избу войдет… Коня на скаку остановит, в горячую избу войдет… Пацана, матерившего всех русских в центре Петербурга, закрыли на месяц в ЦВСНП Пацана, матерившего всех русских в центре Петербурга, закрыли на... Когда мы были детьми: о людях, чьи беззаботные дни пришлись на период СССР Когда мы были детьми: о людях, чьи беззаботные дни пришлись на... Обратная сторона американской мечты: что представляют собой "города бездомных" в США Обратная сторона американской мечты: что представляют собой... Пассажиры объединились против сотрудника, который вот уже два года кошмарит людей в Домодедово Пассажиры объединились против сотрудника, который вот уже два года... 14 мостов из разных уголков планеты, которые можно назвать шедеврами архитектуры 14 мостов из разных уголков планеты, которые можно назвать... В Вологде отвергнутый водитель помчался за девушками, чтобы избить за отказ прокатиться В Вологде отвергнутый водитель помчался за девушками, чтобы избить... Замечательный мужик продолжает вывоз женщин в Геленджик Замечательный мужик продолжает вывоз женщин в Геленджик Экстремал продемонстрировал как выглядят облака изнутри Экстремал продемонстрировал как выглядят облака изнутри В московском метро пассажирка заподозрила чернокожего мужчину в краже ребёнка, потому что его дочь — белая В московском метро пассажирка заподозрила чернокожего мужчину в... "Блиц-зима" в августе: в немецком городе выпало аномальное количество града "Блиц-зима" в августе: в немецком городе выпало аномальное... Девушка попала в Книгу рекордов Гинесса за самую громкую отрыжку в 107,3 децибела Девушка попала в Книгу рекордов Гинесса за самую громкую отрыжку в... В Тыве мастер по ресницам избила девушку из-за плохого отзыва в интернете В Тыве мастер по ресницам избила девушку из-за плохого отзыва в... В&nbsp;Испании голодные кабаны пробрались на&nbsp;пляж и украли у&nbsp;отдыхающих еду В Испании голодные кабаны пробрались на пляж и украли... Певицу Ладу Дэнс госпитализировали после серьезного ДТП Певицу Ладу Дэнс госпитализировали после серьезного ДТП
Советские свадьбы в фотографиях

Советские свадьбы в фотографиях

Автор:
06 августа 2023 21:54
Метки: СССР   история   свадьба   фото   
246
53

Свадебная фотография – это и художественная картинка, и семейная реликвия, и документ, пронизанный духом времени. В нашей подборке фотографии торжества, сделанные в разные годы. Среди них самобытные деревенские веселья, комсомольские, скромные хуторские, с шумными застольями и баянистом, «показательные» безалкогольные, удалые и романтичные городские свадьбы.

Интересного вам просмотра!

×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   свадьба   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
Сталкер 4 часа назад
Каждый раз, просматривая старые фото, где-то в глубине души надеюсь увидеть кого-то знакомого. ) Пока – мимо. )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
152
Иванов иван 3 часа назад
Алма-Атинский дворец бракосочетания, приходилось там бывать.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Дядюшка Ау 4 часа назад
Вот эта фоточка развеселила. И эпичная афиша на стене. И мужичок на заднем плане, довольный такой, папа невесты поди.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Сталкер 4 часа назад


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
504
сергей 4 часа назад
У Евсюковых где невеста?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

995909



Другие посты автора
Тату реализм
Тату реализм
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Так, стоп

Популярные теги
#фото#Юмор#Прикол#красота#милота#ДТП#новости#мужчина
#СССР#история#люди#девушки#сарказм#интересно#Жизнь#пляж
#животные#забавно#факты#дети#неадекват#кино#собака
Тату реализм Тату реализм Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться