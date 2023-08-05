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В центре Москвы до тла сгорел синий суперкар "Lamborghini"

В центре Москвы до тла сгорел синий суперкар "Lamborghini"

Автор:
05 августа 2023 23:27
Сообщество : Аварии
Метки: Москва   Хилков переулок   ламборджини   пожар   сгорел   спорткар   суперкар   
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В перегревшейся под аномальным августовским солнцем Москве, в Хилковом переулке эпично полыхал сегодня под вечер люксовый спорткар, стоимостью более 50 млн.руб. Для столицы происшествие не такое уж редкое, если бы не одно "но". На учет синий "Ламборгини" 2018 года поставили сосвсем недавно - 15 июля. Не долго ездил ...

Как сообщил Telegram-канал Mash, пожар начался в двигателе, в задней части автомобиля. Судя по кадрам, водитель сначала отказывался верить в произошедшее, а покинул салон только после того, как случайный прохожий указал на возгорание: "Выходи, выходи! Горит машина!"

Владелец суперкара попытался потушить пламя с помощью огнетушителя, но без особого успеха:

Позже на место происшествия прибыли пожарные службы, но день у синего "Ламборгини" явно не задался - спасаться он не захотел - автомобиль стоимостью выше 50 млн рублей, полностью сгорел на глазах у зевак.

Горел, кстати, недолго, но ярко - факел было видно издалека.

Очевидцы делятся кадрами костра из 50 млн. рублей в соцсетях:

Сгоревший "Ламборгини" купили недавно. Как сообщает Mash , на учёт его поставили лишь 15 июля.
На фото — всё, что осталось от спорткара 2018 года выпуска.:

Источник:

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Метки: Москва   Хилков переулок   ламборджини   пожар   сгорел   спорткар   суперкар   
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11  комментариев
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32k
albedo Полчаса назад
Новым может он и стоил 50 миллионов.
Но спустя 5 лет явно дешевле.
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19k
Александр 3 секунды назад
Горе то какое
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34k
АнтонПолднев 3 минуты назад
Сообщает Mash. В центре поля сгорел каток соломы. Поданным наших авторитетных журналистов, чрезвычайное происшествие случилось по вине катка. Он незаконно курил на поле, чем вызвал гнев очевидцев и сгорел от праведного гнева.
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5k
S__D 20 минут назад
до тла

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5k
Трям 46 минут назад
"Владелец суперкара попытался потушить пламя"
Он не владелец!
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5k
Трям 47 минут назад
Чувак взял его за 200К в сутки в аренду и еще 300К залога оставил. Кароче понтанулся на все бабки!
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5k
Александр 50 минут назад
Да сам водила-дятел полный. Сначала сидел, пока тачка горит. Потом с расстояния в 10 метров начал очаг из огнетушителя поливать. С такого расстояния и маленький костёр не потушишь. Надо было вплотную подходить и лить прямо на пламя. Один хрен, если бы бахнуло, то он вряд-ли остался бы невредим даже на таком почтенном расстоянии. Короче, туда ему и дорога! Не для наших дорог повозка. ИМХО.
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16k
Shtoppi 56 минут назад
какая жалость то... прям грусть, печаль...
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21k
Corvus Corax 58 минут назад
Пожарные и не торопились совсем...
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10k
Бритва 58 минут назад
феерично.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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