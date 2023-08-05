В центре Москвы до тла сгорел синий суперкар "Lamborghini"

В перегревшейся под аномальным августовским солнцем Москве, в Хилковом переулке эпично полыхал сегодня под вечер люксовый спорткар, стоимостью более 50 млн.руб. Для столицы происшествие не такое уж редкое, если бы не одно "но". На учет синий "Ламборгини" 2018 года поставили сосвсем недавно - 15 июля. Не долго ездил ...
Как сообщил Telegram-канал Mash, пожар начался в двигателе, в задней части автомобиля. Судя по кадрам, водитель сначала отказывался верить в произошедшее, а покинул салон только после того, как случайный прохожий указал на возгорание: "Выходи, выходи! Горит машина!"
Владелец суперкара попытался потушить пламя с помощью огнетушителя, но без особого успеха:
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Позже на место происшествия прибыли пожарные службы, но день у синего "Ламборгини" явно не задался - спасаться он не захотел - автомобиль стоимостью выше 50 млн рублей, полностью сгорел на глазах у зевак.
Горел, кстати, недолго, но ярко - факел было видно издалека.
Очевидцы делятся кадрами костра из 50 млн. рублей в соцсетях:
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Сгоревший "Ламборгини" купили недавно. Как сообщает Mash , на учёт его поставили лишь 15 июля.
На фото — всё, что осталось от спорткара 2018 года выпуска.:
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Но спустя 5 лет явно дешевле.
Он не владелец!