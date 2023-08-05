В центре Москвы до тла сгорел синий суперкар "Lamborghini"

Как сообщил Telegram-канал Mash, пожар начался в двигателе, в задней части автомобиля. Судя по кадрам, водитель сначала отказывался верить в произошедшее, а покинул салон только после того, как случайный прохожий указал на возгорание: "Выходи, выходи! Горит машина!"

Владелец суперкара попытался потушить пламя с помощью огнетушителя, но без особого успеха: