Компьютерного мастера спалили за кражей интимных фото с ноутбука клиентки

В Твиттере завирусилась история, которая могла случиться практически с каждым. У девушки сломался ноутбук. Подруга посоветовала ей неплохого мастера, и та воспользовалась рекомендацией. Компьютер отремонтировали, но есть нюанс. На рабочем столе владелица техники обнаружила новую папку с целой коллекцией нюдсов, проще говоря обнажёнки. Среди них девушка нашла и несколько своих фотографий. Выяснилось, что мастер не только ремонтирует ноуты, но тщательно шерстит их содержимое, и если находит интимные снимки, сбрасывает их в свою папку.





В этот раз он просто забыл удалить её с компьютера.



