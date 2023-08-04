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Компьютерного мастера спалили за кражей интимных фото с ноутбука клиентки

Компьютерного мастера спалили за кражей интимных фото с ноутбука клиентки

Автор:
04 августа 2023 14:37
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Твиттер   диалог   история   кража   ноутбук   персональные данные   реакция соцсетей   ремонт компьютеров   
3916
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Ремонтники бывают разные, в том числе бесстыжие. И об этом стоит помнить, отдавая в починку компьютеры и телефоны.

В Твиттере завирусилась история, которая могла случиться практически с каждым. У девушки сломался ноутбук. Подруга посоветовала ей неплохого мастера, и та воспользовалась рекомендацией. Компьютер отремонтировали, но есть нюанс. На рабочем столе владелица техники обнаружила новую папку с целой коллекцией нюдсов, проще говоря обнажёнки. Среди них девушка нашла и несколько своих фотографий. Выяснилось, что мастер не только ремонтирует ноуты, но тщательно шерстит их содержимое, и если находит интимные снимки, сбрасывает их в свою папку.


В этот раз он просто забыл удалить её с компьютера.


×
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Естественно, девушка пожаловалась на мастера своей подруге, порекомендовавшей этого ремонтника. Та постаралась его прижучить.




Конечно, пользователи первым делом обвинили хозяйку ноута в беспечности. Однако та была не согласна.


Другие же пользователи посоветовали обратиться в полицию. Тем более, что есть доказательная база: переписка, в которой парень признается, что украл чужие фотографии. Его проступок попадает под статью - уголовную или административную. За подобное наказывают.



Правда, воспользуется ли советом девушка, или спустит дело на тормозах, пока неизвестно.

Источник:

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Метки: Твиттер   диалог   история   кража   ноутбук   персональные данные   реакция соцсетей   ремонт компьютеров   
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38  комментариев
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1k
neskaju20 2 часа назад
Да че [мат]ежь? Ну возможно чел забирает фотки с ноутов. Ничего удивительного. Но на кой он притащил на этот ноут чужие фотки и свои в том числе? Туфта для даунов. Идиотка решила хайпануть.
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19k
Алексей 18 минут назад
С телефонами может быть ещё интереснее. Мой вам скромный совет, если разобьёте экран и пойдете менять к незнакомому или знакомому ремонтнику. Не надо ему сообщать пароль на вход. Начинается нудение, а мне посмотреть проверить надо. Включи мля телефон - при загрузке до пароля все что тебе нужно увидишь. Если что я подойду забирать и вместе посмотрим. Помимо контента, в телефоне много интересного, редко кто болчит почты, мессенджеры и пр.
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34k
Korolev 24 минуты назад
Нельзя держать мёд во рту и не попробовать...
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6k
Vladimir Полчаса назад
Есть у меня хобби - ремонт и восстановление компьютеров, телефонов. За годы деятельности, скажу честно, чего только не насмотрелся, и не потому что любопытный. После того, как на диске слетит файловая система, часто приходится в ручную разгребать обломки. Ну, дедушка старый - ему все равно. Самое тяжелое потом не изменить своего отношения к человеку. Наверное, это похоже на работу врача. Они тоже много чего знают.
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1k
Просто прохожий Полчаса назад
Исходить надо всегда из того что все люди ВОРЫ, или в крайнем случае просто ужасно любопытные. Ну во первых такие материалы надо уметь хранить, что касается денежных документов особенно. Никогда не надо хранить банковские документы, проги для работы с банками, пароли на смарте-это говно вообще не поддается контролю, даже после сброса до заводских настроек, кому надо найдут всё. Уже давно появились компьютерные мастера которые сами предлагают снять винты в компе и в ноутах перед ремонтом или сами снимают их в присутствии заказчика. Обращаться только к ним, а тех кто настаивает что винт должен быть в компе сразу посылать нахер, а смарты вообще не стоит ремонтировать, экран и кнопку вкл, конечно заменят из подменки старья, а другое починить не смогут. А половина ремонтников даже вскрыть не погнув или не поломав корпус просто не смогут(проверено).
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16k
Голос Вселенной Полчаса назад
У меня тут несколько друзей уже обращались с традиционным вопросом - нет ли этих фоток, о которых речь в статье?..
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5k
Евгений Д 39 минут назад
А вот нехрен свои телеса и ню подвиги сохранять и потом это позволять другим видеть !!! Можно папки шифровать, паролить и Т.Д.
Ну а тут сама показала- кого винить (хотя мастер тот еще гавнюк)
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14k
MrForstd 42 минуты назад
хах, историю для своего тупого рогатого паренька придумала, как интимные фотки в сеть попали
и не менее тупая подруга помогла
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18k
Михаил Гривин 55 минут назад
А ведь давно уже есть фишка в этих ваших вендах... Ну, разумеется, если юзер на компе не один и ты не раздаешь свой пасс налево и направо
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10k
Vacony 59 минут назад
...а тут друг .. спрашивает.. нет ли копии той папки ?
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653
alex72 Час назад
а всего то надо было хранить своё "неприкосновенное" на внешнем винте, или флэшке
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130
CALYPSO Час назад
А где фото?
Друг попросил
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10k
Борис Карабанов Час назад
Что характерно, для не вполне пристойных и приемлемых с точки зрения морали общества явлений немедленно подбираются некие слова-заменители, которые маскируют и придают уже совсем иной, более благостный оттенок.
Не порнографические и эротические материалы, а "нюдсы"! Не сожительство, а "гражданский брак". Не беспорядочные половые связи, а "отношения" и т.д. по списку. Кого обманываем, себя или окружающих?
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2k
RaiJu Час назад
Я считаю надо писать заявление в полицию, пусть там разбираются. Неприкосновенность частной жизни это основа конституционного государства.
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63k
Александр Ломовицкий Час назад
удалить она не могла потому что ноут был сломан , но чувак клоун конечно еще тот , он не должен вообще рыться в файлах а должен ремонтом системы заниматься так еще и чтоб скинуть новые фото заливает полностью папку на новый комп . нахуа ? флэш вставил фото скинул флэшку забрал . хреновый "мастер"
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4k
Alex 2 часа назад
Может просто не надо было голые фотки делать? Что за привычка такая?
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954
ruslan d 2 часа назад
Надо быть полным идиотом , чтоб отдать комп в чужие руки с такой инфой , все шарятся по папкам ))) . И да в фотолабах посмотрят твои фото если заинтересуются
и еще коллег позовут
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17k
Поручик 2 часа назад
"Он же не моргнул мне "поворотником" ни разу! Правда ведь обидно, господа?!"
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