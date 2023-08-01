Стажировка — новый синоним рабства

В нашем обществе есть люди, которые пашут бесплатно на дядю в течение месяцев, работая только ради опыта. Даже у рабов было больше ништяков от своего положения. Вот и пришли к ребрендингу рабства.

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