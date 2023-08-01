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Стажировка — новый синоним рабства

Стажировка — новый синоним рабства

Автор:
01 августа 2023 17:16
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   интересное   подборка   стажировка   стажёры   
1185
15
В нашем обществе есть люди, которые пашут бесплатно на дядю в течение месяцев, работая только ради опыта. Даже у рабов было больше ништяков от своего положения. Вот и пришли к ребрендингу рабства.
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Метки: Прикол   Юмор   интересное   подборка   стажировка   стажёры   
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3  комментария
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1k
Я мыслю, следовательно, существую. 12 минут назад
Комментарий к фото
Цыганка пола работать??? Не смешите!
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34k
Korolev 5 минут назад
Комментарий к фото
Пи#дёж! Цыганка на работе?!
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20k
Corvus Corax 54 минуты назад
Комментарий к фото
Что за бред? Какой же диаметр у трубы?
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