Бывший агент ЦРУ заявил о обнаружении Пентагоном останков пришельцев

Вчера на первых публичных слушаниях в конгрессе США, посвящённых вопросам существования внеземных цивилизаций и вероятном контакте с ними, экс-агент ЦРУ Дэвид Граш под присягой заявил, что правительство страны на протяжении десятилетий скрывает от общественности программу по обнаружению и изучению НЛО.



По его словам, во время прохождения службы ему не единожды рассказывали о существовавшей на протяжении нескольких десятилетий программе по обнаружению попавших в аварию "неопознанных воздушных феноменов" и их последующему изучению (реинжинирингу). По словам Граша, в Вашингтоне знают о существовании внеземной активности с 30-х годов прошлого века.



Однако бывший сотрудник Национального агентства геокосмической разведки признался, что за годы службы ничего экстраординарного не видел, зато общался с чиновниками, которые были в курсе, что у Пентагона есть несколько объектов внеземного происхождения, потерпевших крушение. Из одного из них, по его словам, были изъяты останки ("биологический материал") инопланетянина.



Отметим, что 36-летний Дэвид Граш не в первый раз заявляет, что правительство США смогло заполучить внеземные технологии. В прошлом месяце в интервью телеканалу NewsNation он сообщил, что у правительства страны есть "неповрежденные и частично неповрежденные" летательные аппараты внеземного происхождения, которые "либо приземлились, либо разбились".