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Бывший агент ЦРУ заявил о обнаружении Пентагоном останков пришельцев

Бывший агент ЦРУ заявил о обнаружении Пентагоном останков пришельцев

Автор:
27 июля 2023 17:01
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Конгресс США   Пентагон   инопланетяне   нло   показания   тайная программа   
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По его словам, у правительства США есть несколько внеземных летающих объектов.

Вчера на первых публичных слушаниях в конгрессе США, посвящённых вопросам существования внеземных цивилизаций и вероятном контакте с ними, экс-агент ЦРУ Дэвид Граш под присягой заявил, что правительство страны на протяжении десятилетий скрывает от общественности программу по обнаружению и изучению НЛО.


По его словам, во время прохождения службы ему не единожды рассказывали о существовавшей на протяжении нескольких десятилетий программе по обнаружению попавших в аварию "неопознанных воздушных феноменов" и их последующему изучению (реинжинирингу). По словам Граша, в Вашингтоне знают о существовании внеземной активности с 30-х годов прошлого века.


Однако бывший сотрудник Национального агентства геокосмической разведки признался, что за годы службы ничего экстраординарного не видел, зато общался с чиновниками, которые были в курсе, что у Пентагона есть несколько объектов внеземного происхождения, потерпевших крушение. Из одного из них, по его словам, были изъяты останки ("биологический материал") инопланетянина.

Отметим, что 36-летний Дэвид Граш не в первый раз заявляет, что правительство США смогло заполучить внеземные технологии. В прошлом месяце в интервью телеканалу NewsNation он сообщил, что у правительства страны есть "неповрежденные и частично неповрежденные" летательные аппараты внеземного происхождения, которые "либо приземлились, либо разбились".

В начале нынешнего года американская разведка сообщала, что отмечает возросшее количество сообщений об НЛО. В ведомстве также добавили, что в целях безопасности страны считают важным подробный анализ каждого сообщения. Мы со своей стороны отметим, что больше всего случаев с замеченными "внеземными объектами" и прочими кругами на полях происходят там, где больше всего об этом говорят в СМИ и снимают фильмы на эту тематику.

Надо отметить также, что Дэвид Граш сделал отличный подарок для уфологов и сторонников теории заговора в США. Благодаря ему они получили очередное подтверждение своей правоты (пусть и мнимой).

В Пентагоне вчера выступили с опровержением слов Граша. В военном ведомстве заявили, что у них нет никаких секретных программ по изучению инопланетной жизни и технологий. Это ещё больше раззадорило уфологов, у которых главный лозунг звучит так: "Не верь ничему, пока это официально не опровергнет правительство".

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Метки: Конгресс США   Пентагон   инопланетяне   нло   показания   тайная программа   
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6  комментариев
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Zmey Gorynych 22 минуты назад
Карта наблюдений НЛО зачетная. Сразу виден процент шизиков по странам
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15k
Shtoppi 11 минут назад
излюбленная тактика правительства сшп. как только положение страны, как внешнее, так и внутреннее, становится не стабильным, они начинают плести всякую х_ету из каждого утюга, в том числе про нло и пришельцев, дабы отвлечь внимание обывателей с более серьезных проблем на организованный ими пустой звон.
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32k
albedo 16 минут назад
Интересно - а во всех странах внешняя разведка (аналог ЦРУ или наша СВР) знает чем обладает их министерство обороны (Пентагон)? (Сарказм)
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531
vmsoroka 17 минут назад
рен тв уже послало съемочную команду на интервью?
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