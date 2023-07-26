FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8436 постов • 846 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
50 артефактов прошлого, сохранившихся до наших дней

50 артефактов прошлого, сохранившихся до наших дней

Автор:
26 июля 2023 08:56
Сообщество : ФотоМир
Метки: достопримечательность   древность   история   мир   памятник   путеществие   
1986
51

Талант человека не знает границ, особенно когда речь идет о создании впечатляющих сооружений. Это могут быть как небольшие творения, например, вырезанные вручную монеты с портретами правителей прошлого, так и такие масштабные сооружения, как подземный этаж Колизея в Риме. Исторические памятники и артефакты продолжают вдохновлять и восхищать людей по всему миру даже спустя сотни и тысячи лет. Поэтому скорее смотрите, что мы приготовили для вас!

×
×

Еженедельно кошке платили по пенни за то, что она ловила крыс и мышей. Записи о платежах хранятся в архиве собора с 1305 по 1467 года. Деньги тратились на еду для кошки.


Считается, что он был построен в эпоху Сельджукидов с реконструкциями в период Сефевидов. Базар имеет знаменитую архитектуру, особенно в районе Тимче-йе Амин од-Доуле, где в 19 веке был построен большой световой колодец.

Его глубина составляет более 30 метров. 13 ярусов, 3500 ступеней. Строительство сооружения было закончено в XV веке.

Резиденцию французских королей строили в течение нескольких столетий, с XIII по XVII век.

Микеланджело получил заказ от французского кардинала и за два года создал шедевр из мрамора. Это единственная скульптура, которую подписал мастер.

На памятнике изображены сложные сюжетные барельефы в память о Маркоманской войне Марка Аврелия.

Камень интересен даже не своими изображениями, а тем, что он словно лазером разрезан пополам.


Сооружение было возведено приблизительно за 10000 до н.э. кочевыми народами эпохи неолита.

Была найдена в гробнице в Луксоре, Египет. Хранится в Национальном музее египетской цивилизации, Каир.

Храмовый комплекс сохранил кирпичи, изготовленные 4000 лет назад.

Один из важнейших археологических комплексов империи инков, который впечатляет инженерными решениями и позволяет углубиться в историю некогда величайшей цивилизации Америки.


Располагается в центре города на Дворцовом острове, сотни лет замок был резиденцией Мекленбургского рода.



Этот образец зодчества XVII века - редкое явление. Небольшая речушка Сток Бек протекает через причудливый городок Эмблсайд. Здесь располагается целый ряд домов, относящихся к разным эпохам: викторианской, георгианской и более ранней. Все они делают архитектуру этого региона столь знаменитой и неизменно знаковой.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: достопримечательность   древность   история   мир   памятник   путеществие   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
914
ruslan d Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
385
Человек Наблюдающий Час назад
Раньше руки из плеч росли. Вопрос, что такое плечи?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fuchsia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

487332



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Набирающие популярность в сообществах
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Внутренний туризм — неожиданный тренд 2023-го года
Внутренний туризм — неожиданный тренд 2023-го года
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жаль этих добряков

Лучшие демотиваторы
Столб – это спасение в жару

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Прикол#кино#аварии#фильм#забавно#подборка#красота#истории
#автомобили#люди#в мире#Юмор#ДТП#Автовсячина#США#СССР#шоу бизнес#Китай
#автомир#животные#интересно#интересное#авто аварии#история#факты#Россия#собака#Мемы
Внутренний туризм — неожиданный тренд 2023-го года Внутренний туризм — неожиданный тренд 2023-го года "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться