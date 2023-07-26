50 артефактов прошлого, сохранившихся до наших дней

Талант человека не знает границ, особенно когда речь идет о создании впечатляющих сооружений. Это могут быть как небольшие творения, например, вырезанные вручную монеты с портретами правителей прошлого, так и такие масштабные сооружения, как подземный этаж Колизея в Риме. Исторические памятники и артефакты продолжают вдохновлять и восхищать людей по всему миру даже спустя сотни и тысячи лет. Поэтому скорее смотрите, что мы приготовили для вас!
1. Скульптура XVIII века под названием "Разочарование". Работа Франческо Кейроло стала всемирно известной благодаря одной детали - рыбацкой сети, вырезанной вручную из цельного блока мрамора. Мастер работал над скульптурой 7 лет без чьей-либо помощи,
2. Эта дверь XIV века в Эксетерском соборе, Великобритания, считается самой старой из существующих дверей с кошачьей дверцей
Еженедельно кошке платили по пенни за то, что она ловила крыс и мышей. Записи о платежах хранятся в архиве собора с 1305 по 1467 года. Деньги тратились на еду для кошки.
Считается, что он был построен в эпоху Сельджукидов с реконструкциями в период Сефевидов. Базар имеет знаменитую архитектуру, особенно в районе Тимче-йе Амин од-Доуле, где в 19 веке был построен большой световой колодец.
Его глубина составляет более 30 метров. 13 ярусов, 3500 ступеней. Строительство сооружения было закончено в XV веке.
Резиденцию французских королей строили в течение нескольких столетий, с XIII по XVII век.
Микеланджело получил заказ от французского кардинала и за два года создал шедевр из мрамора. Это единственная скульптура, которую подписал мастер.
11. Дракорекс - род динозавров семейства пахицефалозавров, живший в позднем меловом периоде в Северной Америке
На памятнике изображены сложные сюжетные барельефы в память о Маркоманской войне Марка Аврелия.
Камень интересен даже не своими изображениями, а тем, что он словно лазером разрезан пополам.
Сооружение было возведено приблизительно за 10000 до н.э. кочевыми народами эпохи неолита.
24. Хорошо сохранившаяся колесница фараона Тутмоса IV (1401-1388 гг. до н.э., XVIII династия)
Была найдена в гробнице в Луксоре, Египет. Хранится в Национальном музее египетской цивилизации, Каир.
Храмовый комплекс сохранил кирпичи, изготовленные 4000 лет назад.
Один из важнейших археологических комплексов империи инков, который впечатляет инженерными решениями и позволяет углубиться в историю некогда величайшей цивилизации Америки.
Располагается в центре города на Дворцовом острове, сотни лет замок был резиденцией Мекленбургского рода.
Этот образец зодчества XVII века - редкое явление. Небольшая речушка Сток Бек протекает через причудливый городок Эмблсайд. Здесь располагается целый ряд домов, относящихся к разным эпохам: викторианской, георгианской и более ранней. Все они делают архитектуру этого региона столь знаменитой и неизменно знаковой.
34. В 1965 году в Межириче, Украина, археологи нашли четыре хижины, построенные из 149 костей мамонта
36. Хрустальный кинжал возрастом 5000 лет, обнаруженный в гробнице на территории современной Испании
45. Хотинская крепость - крепость X-XVIII веков, расположенная в городе Хотин, Украина. Основана в 1325 году
46. Бюст фараона Усеркафа, основателя V династии и создателя первого египетского храма Солнца в Абусире
Источник: — переведено специально для fishki.net
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