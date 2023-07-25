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Эмоциональное выгорание у продавца в Дубае

Эмоциональное выгорание у продавца в Дубае

Автор:
25 июля 2023 09:10
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Дубай   Прикол   Юмор   выгорание   продавец   эмоциональное выгорание   
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От эмоционального выгорания не застрахован никто. И неважно работаешь ты в небольшом городе с населением в несколько тысяч человек или в многомиллионном солнечном Дубае.

Типичный продавец в Дубае

Выгорание бывает у всех, даже у "индивидуальных предпринимательниц".

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Метки: Видео   Дубай   Прикол   Юмор   выгорание   продавец   эмоциональное выгорание   
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3  комментария
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125
Уставший путник 39 минут назад
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19k
сеньор Леонсио Полчаса назад
Продавцы и продавщицы мохнатого золота в Дубае зарабатывают гораздо больше, чем в Москве, но случаются и выгорания, в том числе и эмоциональные.
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2k
Fiverknot 49 минут назад
Какие-то они одинаковые.
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