Эмоциональное выгорание у продавца в Дубае

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От эмоционального выгорания не застрахован никто. И неважно работаешь ты в небольшом городе с населением в несколько тысяч человек или в многомиллионном солнечном Дубае.
Типичный продавец в Дубае
Выгорание бывает у всех, даже у "индивидуальных предпринимательниц".
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