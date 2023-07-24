В Нижнем Новгороде лихачи на гидроцикле протаранил группу пловцов во время заплыва на Волге

Как сообщает спасатель, который работал на данном мероприятии - парочка ворвалась в группу пловцов намеренно:

Ему посигналили, он все равно продолжил движение. Ему пытались преградить путь, он все равно проехал. Он на очень большой скорости пронесся. И первый раз он проехал прямо вдоль берега, где был финиш, потом через 10-20 минут, когда уже участники растянулись практически на длину всей Волги, он поехал еще раз. Ему поехали поперек, чтобы перегородить путь. Но там катер был не очень маневренный, он не успел. Второй раз его пытались еще несколько судов догнать, но он в итоге уехал. Проникли просто на территорию за счет очень большой скорости.