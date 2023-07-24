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В Нижнем Новгороде лихачи на гидроцикле протаранил группу пловцов во время заплыва на Волге

В Нижнем Новгороде лихачи на гидроцикле протаранил группу пловцов во время заплыва на Волге

Автор:
24 июля 2023 16:47
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Волга   Нижний Новгород   гидроцикл   заплыв   лихач   пловцы   соревнования   
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Хотя место было огорожено и стоял полицейский катер.

X-Waters - так называется заплыв на Волге. И прямо во время него, в пловцов влетел какой-то гражданин с пассажиркой на гидроцикле. Промчались по головам и лишь чудом никто не пострадал - люди находились буквально под его «катером».

Место было огорожено, отдыхающих предупредили о мероприятии заранее. Так что мотивы лихачей неизвестны. Но их обязательно выяснят, сейчас гонщиков усиленно ищут силовики.

Как сообщает спасатель, который работал на данном мероприятии - парочка ворвалась в группу пловцов намеренно:

Ему посигналили, он все равно продолжил движение. Ему пытались преградить путь, он все равно проехал. Он на очень большой скорости пронесся. И первый раз он проехал прямо вдоль берега, где был финиш, потом через 10-20 минут, когда уже участники растянулись практически на длину всей Волги, он поехал еще раз. Ему поехали поперек, чтобы перегородить путь. Но там катер был не очень маневренный, он не успел. Второй раз его пытались еще несколько судов догнать, но он в итоге уехал. Проникли просто на территорию за счет очень большой скорости.

Очевидцы добавляют:

Ему сигналили лодки и полицейский катер, но гидроцикл, не сбавляя скорости, объезжая все катера, въехал в середину колоны пловцов. Там было очень много людей в воде с буйками, не заметить их было невозможно. Водитель гидроцикла намеренно въехал в спортсменов. Со стороны смотрелось, что он едет по людям.

Источник:

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Метки: Видео   Волга   Нижний Новгород   гидроцикл   заплыв   лихач   пловцы   соревнования   
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13  комментариев
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33k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Надеюсь найдут
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4k
Феликс Дзержинский Минуту назад
Привязать его за яйца к гидроциклу и прокатить на всей скорости по Волге.
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17k
Vital Idol Полчаса назад
Такие наезды кончаются очень печально! Знакомый еле выжил, инвалид...Это покушение на убийство, обще опасным способом!
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24k
MrGod 37 минут назад
Почему заплыв в России называется по английски?
Своих слов не хватает, всё ещё запад в очке сидит?
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9k
RIZ deadening 45 минут назад
Вчера в Нижнем были и экскурсовод рассказывала про этот заплыв и трудности с течениями у спортсменов , но как оказалось не течений надо бояться, а конченных дебилов !
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24k
Тигран Саркисян Час назад
Кастрировать нахрен , и в петушарню .
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13k
Павел Бреусов Час назад
Это практически покушение на убийство, умышленное.
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72
AlexWoyz Час назад
таких террористов расстреливать надо прямо на месте преступления вместе с их плавучим средством повышенной опасности, можно с вертолёта..
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11k
Летучий Мыш Час назад
А чем это отличается от теракта, когда намеренно на машине в толпу въезжают? Может по такой статье обвинение организовать?
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389k
Алексей 2 часа назад
как найдут. гидроцикл ему без вазелина запихать пока не влезет,или пока п.и.д.о.р. не лопнет
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15k
Shtoppi 2 часа назад
пьяный мажор, или сынулька какого-нить приближенного, или бонзы из верхов. короч все будет как всегда. если поймают, отчитаются (даже по телевизору покажут) и потом все равно отпустят, когда грешник, дары на жертвенник кому надо положит.
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12
PavelFox 2 часа назад
Такие же 3.14дарасы как и самокатчики. Хочешь погонять, едь туда где ты никого нету и гоняй в свое удовольствие.
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