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Просто фотографии советских городов.
Увы, даты есть не на всех снимках...
Интересного вам просмотра!
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20.
Хабаровск, улица Тургенева, вдали справа виден каркас строящегося Дома радио (ул. Ленина, 4), 1972 год.
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