Работы художника Владимира Давыденко

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Владимир Давыденко родился 22 ноября 1966 г. в городе Липецке. Окончил училище по профессии "художник оформитель". Художник постоянный участник областных, региональных и всероссийских выставок. В настоящее время живёт в г. Москва. Является членом Союза Художников России, действительным членом Петровской Академии наук и искусств.
Интересного вам просмотра!
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