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Работы художника Владимира Давыденко

Работы художника Владимира Давыденко

Автор:
22 июля 2023 22:55
Метки: живопись   искусство   картины   
188
32

Владимир Давыденко родился 22 ноября 1966 г. в городе Липецке. Окончил училище по профессии "художник оформитель". Художник постоянный участник областных, региональных и всероссийских выставок. В настоящее время живёт в г. Москва. Является членом Союза Художников России, действительным членом Петровской Академии наук и искусств.

Интересного вам просмотра!

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Метки: живопись   искусство   картины   
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5k
Горожанин 11 часов назад
Истинный художник.
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13k
Андрей А 5 часов назад
Вот это я понимаю, не то что ваши экспессионизьмы!
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894
Кондратий Собакин 10 часов назад
В лучших традициях русских художников 2-й половины XIX века. Поленова, Саврасова, Шишкина, Левитана.
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