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«Гофманские капли» или Что немцу хорошо — то русскому смерть

«Гофманские капли» или Что немцу хорошо — то русскому смерть

Автор:
18 июля 2023 18:55
Метки: Гофманские капли.   Фридрих Гофман   немцу хорошо   русскому смерть.   
530
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Рассказ о том, что всем известная фраза «что русскому хорошо, то немцу — смерть» верна и наоборот, а именно: что немцу хорошо — то русскому смерть.

В конце января 1898 года до сведения жителей Прибалтийских губерний доводилось, что привычное лекарство от всех недугов, известное как «Гофманские капли», будет теперь отпускаться только по рецепту. А теперь подробности.

Начнём с того, откуда взялась всем известная присказка «что русскому хорошо — то немцу смерть». Фаддей Булгарин в своей книге «Воспоминания» приводит рассказ генерала фон Клугена о штурме войсками А. В. Суворова в 1794 году Праги, но не той Праги, что в Чехии, а той, что пригород Варшавы. По словам генерала фон Клугена, во время уличных боёв русские солдаты, разбив аптеку, уже объятую пламенем, вынесли на улицу бутыль, попробовали, что в ней находится, и стали распивать, похваливая: славное, славное винцо!

В это время проходил мимо коновал русской артиллерии родом из немцев. Думая, что солдаты пьют обыкновенную водку, коновал взял чарку, выпил залпом, тут же свалился и умер. Как оказалось, в бутыли был спирт! Когда Суворову донесли об этом происшествии, он, по словам автора мемуаров, сказал: «Вольно же немцу тягаться с русскими! Русскому здорово, а немцу смерть!».

А теперь флешбек на рубеж веков XVII-го и XVIII-го. Жил был не тужил (хотя, кто его знает, может и тужил) профессор медицины университета в Галле Фридрих Гофман (1660—1742). Химичил он, химичил, и нахимичил смесь эфира и спирта, которую назвали «Гофманскими каплями». Муравьиную кислоту тоже он нахимичил, но речь сейчас не о ней.

«Гофманские капли» стали неким прообразом сегодняшней вьетнамской «звёздочки»: кто-то натирался, кто-то нюхал, кто-то принимал внутрь (вот «звёздочку внутрь  вроде как ещё никто не принимает) и всем должно было помочь. От чего? Да от всего. И вроде даже помогало. «Гофманские капли» были настолько популярны, что были упомянуты как универсальное средство даже в «Графе Монте-Кристо» Александра Дюма.


И вдруг в России вовсе даже не столичное, а самое обычное Вятское акцизное управление обратилось к императорскому Техническому комитету с просьбой выяснить, что содержит состав этих самых капель. Вятский комитет терзали смутные сомнения по поводу, насколько эти капли являются действительно лекарством. Поручили дело химику М.Г. Кучерову (кстати, не последний человек в становлении химии), который выявил, что капли содержат немалое количество эфира. который к тому времени уже считали наркотическим веществом. Поэтому Кучеров и предложил запретить торговлю каплями. 22 ноября 1897 года это решение подтверждает товарищ (не в смысле «приятель», а в смысле «заместитель») министра внутренних дел империи.

А капли эти в империи и не особо большим спросом пользовались. Зато были весьма популярны в Прибалтике, известной своими немецкими традициями. Однако медицинские службы империи не делили людей на национальности, и раз некое средство признали вредным, запрещали его по всей стране. Дальше — по команде. Раз употребляемые в Прибалтике «Гофманские капли» (liqueris anodini Hoffmani), «представляют собой смесь спирта с эфиром, в качестве опьяняющего напитка, могущего весьма вредно отзываться на здоровье его потребителей, Медицинский Совет признаёт необходимым изъять «Гофманские капли» из ручной продажи в губерниях Лифляндской, Эстляндской и Курляндской, допустив отпуск «Гофманских капель» … исключительно по рецепту врача из аптек…» Ибо нечего кайф ловить, когда лечиться надо.

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Метки: Гофманские капли.   Фридрих Гофман   немцу хорошо   русскому смерть.   
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6  комментариев
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Lexx 5 часов назад
Эфир как и спирт бывает разный. В данном случае использовался серный. Но тупым гуманитариям на это по фигу. А штука в том, что наркотическим действием обладают только серный, этиловый и диэтиловый эфиры. Остальные применять вовнутрь чревато. Причём пить не обязательно, можно и подышать парами.
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8k
sedoisever 3 часа назад
Пост занимательный, но название ни к селу...
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1k
Ирина К. 4 часа назад
Очень интересно, нет, скорее занимательно! Михаил, давайте ещё!
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GROMOZEKA 6 часов назад
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Михаил

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