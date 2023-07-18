«Гофманские капли» или Что немцу хорошо — то русскому смерть

В конце января 1898 года до сведения жителей Прибалтийских губерний доводилось, что привычное лекарство от всех недугов, известное как «Гофманские капли», будет теперь отпускаться только по рецепту. А теперь подробности.

Начнём с того, откуда взялась всем известная присказка «что русскому хорошо — то немцу смерть». Фаддей Булгарин в своей книге «Воспоминания» приводит рассказ генерала фон Клугена о штурме войсками А. В. Суворова в 1794 году Праги, но не той Праги, что в Чехии, а той, что пригород Варшавы. По словам генерала фон Клугена, во время уличных боёв русские солдаты, разбив аптеку, уже объятую пламенем, вынесли на улицу бутыль, попробовали, что в ней находится, и стали распивать, похваливая: славное, славное винцо!

В это время проходил мимо коновал русской артиллерии родом из немцев. Думая, что солдаты пьют обыкновенную водку, коновал взял чарку, выпил залпом, тут же свалился и умер. Как оказалось, в бутыли был спирт! Когда Суворову донесли об этом происшествии, он, по словам автора мемуаров, сказал: «Вольно же немцу тягаться с русскими! Русскому здорово, а немцу смерть!».

А теперь флешбек на рубеж веков XVII-го и XVIII-го. Жил был не тужил (хотя, кто его знает, может и тужил) профессор медицины университета в Галле Фридрих Гофман (1660—1742). Химичил он, химичил, и нахимичил смесь эфира и спирта, которую назвали «Гофманскими каплями». Муравьиную кислоту тоже он нахимичил, но речь сейчас не о ней.

«Гофманские капли» стали неким прообразом сегодняшней вьетнамской «звёздочки»: кто-то натирался, кто-то нюхал, кто-то принимал внутрь (вот «звёздочку внутрь вроде как ещё никто не принимает) и всем должно было помочь. От чего? Да от всего. И вроде даже помогало. «Гофманские капли» были настолько популярны, что были упомянуты как универсальное средство даже в «Графе Монте-Кристо» Александра Дюма.



