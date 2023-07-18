В Италии лесбиянок стали лишать родительских прав

Недавно в трех лесбийских парах "отцы" потеряли права на своих детей, и теперь пытаются оспорить это решение. Однополые браки в Италии не преследуются по закону. Эти гражданские союзы разрешены. Однако парам запрещено усыновлять детей. Кроме прочего, каталическая церковь не приветствует суррогатное материнство в однополых семьях, а чтобы пройти процедуру ЭКО, лесбиянкам приходится выезжать из Италии. В общем, живите, но не размножайтесь.
Несмотря на то, что однополые гражданские союзы в Италии разрешены, принят закон, согласно которому в свидетельстве о рождении ребёнка не должен фигурировать второй родитель. Иными словами, если однополая пара каким-то образом обзавелась малышом, у него будет только одна мама или только один папа. Второй "родитель" не сможет стать опекуном или получить родительские права на ребёнка, если что-то случится с основным.
Эту политику: нормальная семья - традиционная семья продвигает премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Она выступает против разрешения однополым парам усыновлять детей, а также против регистрации браков среди однополых пар. «Да - традиционной семье, нет - ЛГБТ-лобби», — заявила она прошлым летом.
После принятия закона о лишении однополых родителей прав на детей, в трех нестандартных семьях партнеры основного родителя получили уведомление об изъятии прав на ребёнка. Лесбиянки возмущены: они принимают участие в жизни детей, вместе заботятся о ребёнке, но, случись что, потеряют эту возможность.
Все дело в зависти, считают в одной из таких пар. Лесбиянки живут более гармонично и счастливо, чем традиционные семьи, поэтому правительство принимает такие законы - уверены они.
В городе Падуя 27 семей ( в которых в общей сложности 33 ребенка) получили письма с предупреждением о том, что один из родителей может лишиться родительских прав и быть вычеркнутым из свидетельства о рождении ребёнка. Некоторые из этих пар планируют уехать из страны навсегда. А кто-то подаёт в суд, пытаясь оспорить это решение.
Источник:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Эффектный и результативный удар гольфиста