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В Италии лесбиянок стали лишать родительских прав

В Италии лесбиянок стали лишать родительских прав

Автор:
18 июля 2023 17:36
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: gender   Италия   ЛГБТ   дети   однополая семья   отношения   пол   свидетельство о рождении   
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Недавно в трех лесбийских парах "отцы" потеряли права на своих детей, и теперь пытаются оспорить это решение. Однополые браки в Италии не преследуются по закону. Эти гражданские союзы разрешены. Однако парам запрещено усыновлять детей. Кроме прочего, каталическая церковь не приветствует суррогатное материнство в однополых семьях, а чтобы пройти процедуру ЭКО, лесбиянкам приходится выезжать из Италии. В общем, живите, но не размножайтесь.

Несмотря на то, что однополые гражданские союзы в Италии разрешены, принят закон, согласно которому в свидетельстве о рождении ребёнка не должен фигурировать второй родитель. Иными словами, если однополая пара каким-то образом обзавелась малышом, у него будет только одна мама или только один папа. Второй "родитель" не сможет стать опекуном или получить родительские права на ребёнка, если что-то случится с основным.


Эту политику: нормальная семья - традиционная семья продвигает премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Она выступает против разрешения однополым парам усыновлять детей, а также против регистрации браков среди однополых пар. «Да - традиционной семье, нет - ЛГБТ-лобби», — заявила она прошлым летом.


После принятия закона о лишении однополых родителей прав на детей, в трех нестандартных семьях партнеры основного родителя получили уведомление об изъятии прав на ребёнка. Лесбиянки возмущены: они принимают участие в жизни детей, вместе заботятся о ребёнке, но, случись что, потеряют эту возможность.


Все дело в зависти, считают в одной из таких пар. Лесбиянки живут более гармонично и счастливо, чем традиционные семьи, поэтому правительство принимает такие законы - уверены они.


В городе Падуя 27 семей ( в которых в общей сложности 33 ребенка) получили письма с предупреждением о том, что один из родителей может лишиться родительских прав и быть вычеркнутым из свидетельства о рождении ребёнка. Некоторые из этих пар планируют уехать из страны навсегда. А кто-то подаёт в суд, пытаясь оспорить это решение.



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Метки: gender   Италия   ЛГБТ   дети   однополая семья   отношения   пол   свидетельство о рождении   
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hairov 16 минут назад
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Александр Шевченко 5 минут назад
Ха ха

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5k
Babangdida 49 минут назад
Не надо таких радикальных мер, мама есть мама и никто кроме неё не позаботится и ребёнке лучше. Их надо перевоспитывать, по крайней мере на гарем.
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