В Италии лесбиянок стали лишать родительских прав

Эту политику: нормальная семья - традиционная семья продвигает премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Она выступает против разрешения однополым парам усыновлять детей, а также против регистрации браков среди однополых пар. «Да - традиционной семье, нет - ЛГБТ-лобби», — заявила она прошлым летом.

После принятия закона о лишении однополых родителей прав на детей, в трех нестандартных семьях партнеры основного родителя получили уведомление об изъятии прав на ребёнка. Лесбиянки возмущены: они принимают участие в жизни детей, вместе заботятся о ребёнке, но, случись что, потеряют эту возможность.