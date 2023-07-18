Мама собрала ребёнка к 1 сентября - и её осудили за стоимость вещей

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Кто-то уже начинает готовиться к учебному году и закупается вещами. Готовы к небольшому разносу?
Пользовательница Твиттера поделилась, что недавно собирала ребёнка в школу - и уложиться в минимальный бюджет, о котором часто твердят в соцсетях, не удалось
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Люди в основном писали, что это слишком, потому что ребёнка можно одеть и дешевле. Девушка начала объясняться, почему предпочитает не самые бюджетные варианты:
"Я купила ребенку костюм за 13, а не за 8 которые я нашла дешевле, потому что так у меня есть уверенность, что он прослужит ему год и не покроется катышками через 2 месяца...".
В итоге мальчику купили: 2 костюма (на выход и повседневный), 3 рубашки, жилетка, галстук и ремень кожаный. Только из натуральных тканей.
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Метки: Школьная форма в первый класс в школу из твиттера история одеть ребенка в школу подготовка в 1 сентября ситуация
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Первое, что нужно помнить при покупке, что это - РЕБЁНОК и всё зависит от его аккуратности и дисциплины.
Если ребёнок раздолбай и неряха, то пусть костюм хоть от Armani за 30 000 будет, он умудрится его изгадить за неделю, если не меньше.
Не можешь заработать, так это к тебе претензии а не к тому кто может и стремится.
Ну а чего она, собственно ожидала?
У нас народ хлебом не корми, дай другого поосуждать.
Все же себя святыми-правильными считают
Покупал кроссовки по 2500, футболки по 500 и куртки по 3000.
И знаете, что? Я привык к тому, что эта вся хрень разваливается за сезон, а если и не разваливается то выглядит как дерьмо. Года полтора назад мне подарили кросы за 15р. Так вот, они до сих пор выглядят почти как новые.
Купил куртку за 9р больше года назад. Она до сих пор почти как новая. Причем у меня осенняя куртка та же, что и весенняя и зимняя заодно.
При этом истерику женщины не понимаю. На ребёнка уходит не больше 10 тысяч - факт. Просто это в месяц, а в год выходит 120 тысяч. Так что ты его собрала в школу за 38 тысяч, и он до нового года одет. Может, чего-то и на весь год хватит, ремня того же, например.
Можно подумать сейчас все бойцы вагнера разошлись по школам охранниками работать. Если да, то вреда от них будет больше.
- Гля, какой я галстук в Париже купил! Штуку двести баксов отдал!
- Дурак ты - вон за углом такие же по две штуке продают!
А так да, есть золотая середина, для которой работает правило: "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи".
Но одной сорочки ребенку недостаточно, нужно минимум две. Если одна, то это стирать через день, то тогда конечно, через полгода, какая бы она качественная не была, она потеряет весь вид.
Лучше купить 3 сорочки х/б по 600-700 руб. и не выпендриваться. В таких рубашках ребенок себя будет чувствовать отлично, и не будет переживать, что если испачкается или, не дай Бог, порвёт, то мать ему устроит истерику из-за испорченной дорогущей сорочки.