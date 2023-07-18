FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 5849 постов • 1273 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории
Мама собрала ребёнка к 1 сентября - и её осудили за стоимость вещей

Мама собрала ребёнка к 1 сентября - и её осудили за стоимость вещей

Автор:
18 июля 2023 14:04
Сообщество : Истории
Метки: Школьная форма   в первый класс   в школу   из твиттера   история   одеть ребенка в школу   подготовка в 1 сентября   ситуация   
3182
9

Кто-то уже начинает готовиться к учебному году и закупается вещами. Готовы к небольшому разносу?

×
×

Люди в основном писали, что это слишком, потому что ребёнка можно одеть и дешевле. Девушка начала объясняться, почему предпочитает не самые бюджетные варианты:


"Я купила ребенку костюм за 13, а не за 8 которые я нашла дешевле, потому что так у меня есть уверенность, что он прослужит ему год и не покроется катышками через 2 месяца...".

В итоге мальчику купили: 2 костюма (на выход и повседневный), 3 рубашки, жилетка, галстук и ремень кожаный. Только из натуральных тканей.


Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Школьная форма   в первый класс   в школу   из твиттера   история   одеть ребенка в школу   подготовка в 1 сентября   ситуация   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
35  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Lexx 2 часа назад
2490р. за сраный ремень? Тогда не удивительно. А с более дешёвым ремнём штаны спадут? Не фиг понты колотить, а потом ныть про "дорого".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
674
Звёздный князь 2 минуты назад
Какая разница какой костюм купишь ребёнку: за 13 тыс. или за 8 тыс.?
Первое, что нужно помнить при покупке, что это - РЕБЁНОК и всё зависит от его аккуратности и дисциплины.
Если ребёнок раздолбай и неряха, то пусть костюм хоть от Armani за 30 000 будет, он умудрится его изгадить за неделю, если не меньше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Aqueronte 2 минуты назад
Раздражают люди, лезущие в чужой карман, ну начни зарабатывать не 50 тысяч а 150, и тогда на ребенка потратить 40к не будет проблемой.
Не можешь заработать, так это к тебе претензии а не к тому кто может и стремится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
GROMOZEKA 8 минут назад
Поделилась в твитере.
Ну а чего она, собственно ожидала?
У нас народ хлебом не корми, дай другого поосуждать.
Все же себя святыми-правильными считают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
197
Посейдон 15 минут назад
Если могут себе позволить могут хоть Бугатти купить 6-летнему отпрыску, если живут не по средствам - идиоты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Николай 15 минут назад
Кароче. Я на какое то время назад (лет может 8-9) потерял способность покупать качественные вещи. Вообще интерес пропал.
Покупал кроссовки по 2500, футболки по 500 и куртки по 3000.
И знаете, что? Я привык к тому, что эта вся хрень разваливается за сезон, а если и не разваливается то выглядит как дерьмо. Года полтора назад мне подарили кросы за 15р. Так вот, они до сих пор выглядят почти как новые.
Купил куртку за 9р больше года назад. Она до сих пор почти как новая. Причем у меня осенняя куртка та же, что и весенняя и зимняя заодно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей 17 минут назад
Это так странно, выявлять общепринятую сумму на школьные затраты)) у каждого свои вкусы, разные дети, разные принципы выбора, конечно сейчас все дороже, чем было когда-то, но что поделать? Главное чтоб бюджет позволял
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
DDM 17 минут назад
Бабушки к первому классу подарили портфель. Болит спина у ребёнка с ним. Неплохой на вид, но вот такая проблема. Цена в пределах трёх тысяч. Купил немецкий Coocazoo - вопрос со спиной снят. Но это уже в два раза дороже.

При этом истерику женщины не понимаю. На ребёнка уходит не больше 10 тысяч - факт. Просто это в месяц, а в год выходит 120 тысяч. Так что ты его собрала в школу за 38 тысяч, и он до нового года одет. Может, чего-то и на весь год хватит, ремня того же, например.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Злодей Полчаса назад
Буду собирать в первый класс в этом году. Пока из того,что мне сообщила жена, брюки нужного цвета и среднего качества стоят 2200. Надо минимум двое. Рубашка думаю не меньше полутора будет стоить - нужно штуки 3. А, ещё школьную парту смотрели. Минимум 10 за вариант ниже среднего, но не самое днище.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Бывалый 38 минут назад
Я пенсионер. Шмотки не покупаю , примерно, 6-8 лет. Шкафы забиты всяким барахлом, которое мне в ближайшие годы не сносить. В гробу я итак буду выглядеть совсем неплохо. Правда, на какой-то час-два.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
259
София 42 минуты назад
Города разные, цены тоже. Ну и запросы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Наталья 42 минуты назад
в прошлом году - 32 - первый класс (канцелярка, обувь, одежда, рюкзак). В этом году уже - 15 (школьная одежда, канцелярка. пока без обуви, без верхней одежды) Рюкзак с прошлого года - Берлинго
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Гнев Укупника 48 минут назад
Школьный рюкзак Лую Витон надеюсь )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
381
Дима Новосельский 48 минут назад
Особенно умиляет, как с гордостью отказался платить за охрану, только чур когда его ребёнку, беспрепятственно вошедший урод, прострелит голову или изнасилует в полицию не обращаться...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Шилов 50 минут назад
90-е годы. Встречаются два "новых русских". Один другому:
- Гля, какой я галстук в Париже купил! Штуку двести баксов отдал!
- Дурак ты - вон за углом такие же по две штуке продают!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
988
slackerr 50 минут назад
[мат]
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Leonid 52 минуты назад
Всё это барахло мамашка покупала в lapin House (на чеке написано). Ради интереса зайдите на сайт этого магазина и вопросы отпадут сами собой. Отсюда следует, что пост написан ради бурного срача разных слоёв населения. В Детском мире можно это всё купить намного бюджетнее с нормальным качеством. Школьная форма- это как спецовка, только для школьника, чтобы не трепать хорошие вещи. Так зачем платить больше ?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
183
iskra Leonid Полминуты назад
Как работяга с 40-ка летним стажем,могу сказать, что спецовка имеет огромное значение на производительность труда и здоровье работника. Для сравнения можете посмотреть на спецовку СССР и современную.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
980
ruslan d Час назад
Ну дут все от возможностей зависит , кому-то и за 200 К не дорого , а кому-то и десятку занимать ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
69k
Татьяна Юсова Час назад
На чеке видна сорочка для мальчика за 3490 руб. Можно было и за 5 тыс. найти.
Но одной сорочки ребенку недостаточно, нужно минимум две. Если одна, то это стирать через день, то тогда конечно, через полгода, какая бы она качественная не была, она потеряет весь вид.
Лучше купить 3 сорочки х/б по 600-700 руб. и не выпендриваться. В таких рубашках ребенок себя будет чувствовать отлично, и не будет переживать, что если испачкается или, не дай Бог, порвёт, то мать ему устроит истерику из-за испорченной дорогущей сорочки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
ScorpionDS Час назад
Нищеброд в плохом понимании этого слова, наверное еще и за проезд и парковку не платит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54k
dima423 2 часа назад
А чего их собирать то туда? если не 1 класс, то все уже есть практически, из формы у нас только жилетка 2 видов шерстяная и костюмная)) А шмотки так и так покупать по мере роста ребенка)) ...Если честно даже никогда не задумывался, что есть какие то особые траты при сборе ребенка в школу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 1 комментарий
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

53063



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Набирающие популярность в сообществах
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Дождались на старость лет
Дождались на старость лет
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Лучше любого Тиндера

Лучшие демотиваторы
Внимание, вопрос: а где он их взял?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#история#Россия#фильм#ДТП#знаменитости#удивительно#Китай#алкоголь
#животные#интересно#Юмор#кино#машина#Еда#США#Ynews#новости#подборка
#в мире#люди#Прикол#факты#дети#забавно#шоу бизнес#драка#сарказм#собака
Дождались на старость лет Дождались на старость лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться