FISHKINET
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 13 июля Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 13 июля 15 загадочных предметов, назначение которых далеко не очевидно 15 загадочных предметов, назначение которых далеко не очевидно Не пропусти эту пятницу! Не пропусти эту пятницу! «В нашем доме должен быть порядок»: жители Котельников встали на защиту ОМОНа, который ведёт проверку мигрантов «В нашем доме должен быть порядок»: жители Котельников встали на... Начальник начальнику рознь. Подслушанные ситуации, знакомые каждому Начальник начальнику рознь. Подслушанные ситуации, знакомые каждому Госдума приняла законопроект о запрете смены пола Госдума приняла законопроект о запрете смены пола «Это является фальсификацией исторической правды»: президента и Валентину Терешкову попросили вернуть надпись «СССР» на орден Гагарина «Это является фальсификацией исторической правды»: президента и... Министр экологии Испании гордо приехала на саммит на велосипеде, но прокололась Министр экологии Испании гордо приехала на саммит на велосипеде,... «Беги, Форрест, беги!»: препятствия и сложности, с которыми столкнулись создатели фильма «Форрест Гамп» «Беги, Форрест, беги!»: препятствия и сложности, с которыми... Как выглядели знаменитые советские актрисы в начале карьеры и сейчас Как выглядели знаменитые советские актрисы в начале карьеры и сейчас Запрещённый герой поколения Луи Буссенар Запрещённый герой поколения Луи Буссенар Мигрант в&nbsp;продуктовом магазине Подмосковья облапал девочку-подростка Мигрант в продуктовом магазине Подмосковья облапал... Эстетика домашних фотосессий, понять которую дано не всем Эстетика домашних фотосессий, понять которую дано не всем В Москве задержали замглавы Минцифры по делу о коррупции В Москве задержали замглавы Минцифры по делу о коррупции Жители башкирского села пытались разбить BMW приезжих, пристававших к девушкам Жители башкирского села пытались разбить BMW приезжих,... «Скрипач не нужен, родной»: как живет звезда фильм «Кин-дза-дза» Леван Габриадзе «Скрипач не нужен, родной»: как живет звезда фильм «Кин-дза-дза»... 17 гениальных объявлений, которые подняли настроение на неделю вперёд 17 гениальных объявлений, которые подняли настроение на неделю... «Будут ли про неё говорить, что она великая?»: Эдгард Запашный рассказал, что он думает об уехавшей в Израиль Пугачевой «Будут ли про неё говорить, что она великая?»: Эдгард Запашный...
Фотопрогулка по&nbsp;городам СССР

Фотопрогулка по городам СССР

Автор:
13 июля 2023 22:12
Метки: СССР   история   фото   
370
26

Просто фотографии советских городов.

Увы, даты есть не на всех снимках...

Интересного вам просмотра!

×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
261
Весенняя бабочка 5 часов назад
Неужели автор снизошёл до Латвии???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
378
Денис Веселов 8 часов назад
Барнаул пл.октября 1937г.Дк Бмк ( угол только)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
378
Денис Веселов 9 часов назад
Если уж , памятник Ленина и дк БМК , то и Шпиль до кучи. Барнаул , пл.октября
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
839
Шурман 9 часов назад
Юрмала-Дзинтари , Балтикбич
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

984373



Другие посты автора
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Популярные теги
#фото#интересное#позитив#Ynews#интересно#в мире#Прошлое#полиция#подборка#маразм
#Прикол#забавно#история#животные#улыбнуло#Еда#факты#СССР#фильм#до и после
#Юмор#люди#кино#шоу бизнес#удивительно#Китай#драка#Разное#авария#Индия
Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться