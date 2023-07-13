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Дмитрий Цаплин: скульптор с непростой судьбой и удивительными работами

Дмитрий Цаплин: скульптор с непростой судьбой и удивительными работами

Автор:
13 июля 2023 00:39
Сообщество : RealFishki
Метки: Дмитрий Цаплин   искусство   работы   скульптор   статуэтки   творец   
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В нашей стране о нём забыли, а вот в Европе он был очень популярен.

Дмитрий Филиппович Цаплин (1890—1967) родился в простой крестьянской семье. Он был настоящим самородком, который с раннего детства увлекался скульптурой. В 1920-е годы, его заметил нарком просвещения Луначарский и отправил за границу - работать и перенимать опыт иностранных коллег.

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Скульптуры Цаплина выставлялись в Испании, Великобритании и Франции. Дмитрий постоянно колесил по странам и знакомился с работниками творческого цеха. Например, с Пикассо.

Скульптор охотно давал свои работы для выставок, но строго запрещал продавать их в частные коллекции. Хотя ему предлагали за них большие деньги.

В 1935 году Цаплин возвратился на Родину. И оказался здесь совершенно не к месту - время изменилось и его творчество стало не нужным. Но скульптор не сдавался, преподавал, вёл частные уроки и зарабатывал на жизнь. А в свободное время - творил. С такой же яростью и энтузиазмом, как и в молодости.

А когда Дмитрий Филиппович умер, большая часть его работ остались в мастерской. В 2004 году на её месте построили торговый центр, а скульптуры словно растворились. То ли их попросту разломали и выбросили, то ли прибрали в частные коллекции. Несколько скульптур было в квартире его дочери, но в 2013 году женщина случайно связалась с чёрными риэлторами, те угрозами, обманом и шантажом, заставили её переписать квартиру на них. Вскоре она скончалась в больнице от сердечного приступа, а все фигуранты этого дела исчезли. В 2018-м их всё-таки нашли и осудили, а вот статуэтки пропали.

Лишь несколько работ чудом сохранились до наших дней. Они выставляются в Третьяковской галерее и напоминают о трагическом таланте Цаплина, который так до конца и не раскрылся.

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Метки: Дмитрий Цаплин   искусство   работы   скульптор   статуэтки   творец   
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2  комментария
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Сталкер 55 минут назад
"В нашей стране о нём забыли, а вот в Европе он был очень популярен".

У нас – забыли, а там – БЫЛ популярен. Т. е. сейчас там тоже забыли?
А у нас он популярен и не был?
ТС, что это: ублюдская попытка с помощью противопоставления тёплого и мягкого в очередной раз рассказать, как всё плохо здесь и хорошо там?
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3k
yuriysand Полчаса назад
Ублюдочная подача материала.
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