Дмитрий Цаплин: скульптор с непростой судьбой и удивительными работами

А когда Дмитрий Филиппович умер, большая часть его работ остались в мастерской. В 2004 году на её месте построили торговый центр, а скульптуры словно растворились. То ли их попросту разломали и выбросили, то ли прибрали в частные коллекции. Несколько скульптур было в квартире его дочери, но в 2013 году женщина случайно связалась с чёрными риэлторами, те угрозами, обманом и шантажом, заставили её переписать квартиру на них. Вскоре она скончалась в больнице от сердечного приступа, а все фигуранты этого дела исчезли. В 2018-м их всё-таки нашли и осудили, а вот статуэтки пропали.