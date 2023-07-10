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В России могут запретить сериал «Ведьмак» из-за ЛГБТ-пропаганды

В России могут запретить сериал «Ведьмак» из-за ЛГБТ-пропаганды

Автор:
10 июля 2023 14:36
Сообщество : Жить в России
Метки: Анджей Сапковский   Бард   ЛГБТ-пропаганда   ведьмак   лютик   сериал   
3128
5

Во всём виноват бард Лютик. В кино он вытворяет очень странные дела.

«Ведьмак» Анджея Сапковского был эталоном фэнтези. Автор создал вселенную, по которой сделали несколько культовых игр и фильмов. Первый сериал сняли поляки и проект был довольно спорным, а потом за дело взялась корпорация Netflix.

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По отзывам зрителей, кино получилось ещё более необычным. Взять хотя бы кастинг актрис - в книгах и играх героини были красотками, а тут у них несколько другая внешность.

Плюс довольно фривольное отношение к основной сюжетной линии из книг. Говорят, что из-за этого из проекта ушёл исполнитель главной роли Генри Кавилл. Якобы он не раз и не два беседовал с шоураннером сериала и они не смогли найти общий язык.

Ну а в третьем сезоне подогнали и ЛГБТ-персонажа. Им стал Лютик - в книгах он был ценителем женской красоты и не пропускал ни одной юбки, а в проекте от Netflix его решили сделать бисексуалом. Из-за этого сериал могут запретить в России. Православные активисты из «Сорок Сороков» написали заявление, в котором по пунктам расписали, что шоураннеры сериала переборщили с инклюзивностью и толерантностью к геям.

Проверкой займутся компетентные органы. Если найдут в «Ведьмаке» пропаганду ЛГБТ - сериал больше не будут показывать в России. Как это будет реализовано - пока неизвестно.

Источник:

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Метки: Анджей Сапковский   Бард   ЛГБТ-пропаганда   ведьмак   лютик   сериал   
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39  комментариев
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14k
Shtoppi 4 часа назад
<<В России могут запретить сериал «Ведьмак» из-за ЛГБТ-пропаганды>>
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неееее... такой ведьмак нам не нужен.
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2k
Роман 2 минуты назад
Спасибо, что предупредили! только хотел залипнуть на этот сериал...
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15
MrBeax 13 минут назад
Правительству можно многое что предъявить, но то что они борются с гомосятиной - за это низкий поклон.
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344
GomelSky 18 минут назад
запрещайте. Прям все в кинотеатры его идут смотреть...
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835
adssaf afasffdsga 50 минут назад
"«Ведьмак» Анджея Сапковского был эталоном фэнтези" - я херею с ваших пирогов. Какой-то сраный порно-фанфик это эталонное фэнтези. Да шоб вас на том свете к стене привязали и Толкиена запустили, перед этим ознакомив его с этим "эталонным фэнтези".
И да, канон вообще нахер пошёл ибо петухи (ака CDPR) это правообладатели и экранизируют возьмака по играм - благодаря которым этот литературный понос и стал "эталонным фэнтези" да популярностью обросся, хотя и игры посрндственные и основной пиар пришёлся на, мать его, ТРЕТЬЮ часть, которая просто в тупую повторила TES V с графикой получше.
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534
Vladimir Tolkunov 52 минуты назад
Когда главной темой сериала ведьмак, становиться половая ориентация Лютика, да с этим сериалом что то не так, он сломался, несите другой.
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175
no. 58 минут назад
там такие бабы страшные, что даже Лютик...
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4k
Могвай 2 часа назад
Вот на этих клоунов- «Сорок Сороков»- вообще настрать. А сериал сам по себе дерьмо лютое, блеванул после первого сезона, 2 и 3й смотрел только трейлеры, вполне хватило. Запретят и х... с ним.
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5k
Losterdin 2 часа назад
и правильно сделают
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30k
Григорий 2 часа назад
Сделать из Лютика пи.дора? Смело, свежо. Возможно чуток уронили сериал, растеряли фанатов и отвернули возможных. Смотреть ТОЧНО не стану, мой Лютик останется даже большим любителем и знатоком женщин, нежели Геральт, уныло влюбленный в... с точки зрения шоураннеров среднестатистическую армянку.
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9k
Онотолей 2 часа назад
Тот редкий случай когда с запретом власти я согласен.

P.S. смотреть эту парашу всё равно не буду как и другие высеры от негрофликс.
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4k
Григорий 2 часа назад
та оттуда и главный герой из за гомосятины свалил))
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1k
muhandes 2 часа назад
Смысл запрета? Нетфликс ушел из России. Официально сериал нигде не транслируется. Это все равно, что запретить порно в интернете. Удачи РКН.
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15k
эмосурикат прямоползающий 2 часа назад
никогда не фанател от ведьмака, книжка вообще унылая, а вот косплей женских персонажей, это прям неплохо, ну по игре конечно, а не нетфликс версия
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1k
tuka 3 часа назад
как они собираются его запрещать, если нетфликс еще полтора года назад ограничил у нас показ всяких непотребств? кроме того, как борцы за все хорошее об этом узнали, неужели смотрели пиратскую запрещенку?)
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36k
russger 3 часа назад
Ох уж этот Нетфликс

"Опыт" Диснея с утратой почти 900 лямов их видимо ничему не научил ))
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2k
vijilante 3 часа назад
Хоть польскую версию смотреть можно.
Там в этом плане всё "о'кей" - масса красивых обнаженных женщин.
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56k
Олег 3 часа назад
никогда не смотрел и не буду огорчен.....
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616
Борис Колесниченко 3 часа назад
глянул еле еле 1ю серию 3го сезона и чет на вторую не хватило меня) вроде ЛГБТ не было, но нигер-эльфы и прочая подобная публика реально напрягает) детям может и зайдет
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1k
ruslan d 3 часа назад
Ну тогда и книгу придется запрещать , там Цири лезбочка )))
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1k
Igor Grishaev 3 часа назад
Шо, и там [мат]?? Ой-вэй..
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