<<В России могут запретить сериал «Ведьмак» из-за ЛГБТ-пропаганды>>

Во всём виноват бард Лютик. В кино он вытворяет очень странные дела.
«Ведьмак» Анджея Сапковского был эталоном фэнтези. Автор создал вселенную, по которой сделали несколько культовых игр и фильмов. Первый сериал сняли поляки и проект был довольно спорным, а потом за дело взялась корпорация Netflix.
По отзывам зрителей, кино получилось ещё более необычным. Взять хотя бы кастинг актрис - в книгах и играх героини были красотками, а тут у них несколько другая внешность.
Плюс довольно фривольное отношение к основной сюжетной линии из книг. Говорят, что из-за этого из проекта ушёл исполнитель главной роли Генри Кавилл. Якобы он не раз и не два беседовал с шоураннером сериала и они не смогли найти общий язык.
Ну а в третьем сезоне подогнали и ЛГБТ-персонажа. Им стал Лютик - в книгах он был ценителем женской красоты и не пропускал ни одной юбки, а в проекте от Netflix его решили сделать бисексуалом. Из-за этого сериал могут запретить в России. Православные активисты из «Сорок Сороков» написали заявление, в котором по пунктам расписали, что шоураннеры сериала переборщили с инклюзивностью и толерантностью к геям.
Проверкой займутся компетентные органы. Если найдут в «Ведьмаке» пропаганду ЛГБТ - сериал больше не будут показывать в России. Как это будет реализовано - пока неизвестно.
Источник:
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неееее... такой ведьмак нам не нужен.
И да, канон вообще нахер пошёл ибо петухи (ака CDPR) это правообладатели и экранизируют возьмака по играм - благодаря которым этот литературный понос и стал "эталонным фэнтези" да популярностью обросся, хотя и игры посрндственные и основной пиар пришёлся на, мать его, ТРЕТЬЮ часть, которая просто в тупую повторила TES V с графикой получше.
P.S. смотреть эту парашу всё равно не буду как и другие высеры от негрофликс.
"Опыт" Диснея с утратой почти 900 лямов их видимо ничему не научил ))
Там в этом плане всё "о'кей" - масса красивых обнаженных женщин.