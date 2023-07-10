<<В России могут запретить сериал «Ведьмак» из-за ЛГБТ-пропаганды>>

Ну а в третьем сезоне подогнали и ЛГБТ-персонажа. Им стал Лютик - в книгах он был ценителем женской красоты и не пропускал ни одной юбки, а в проекте от Netflix его решили сделать бисексуалом. Из-за этого сериал могут запретить в России. Православные активисты из «Сорок Сороков» написали заявление, в котором по пунктам расписали, что шоураннеры сериала переборщили с инклюзивностью и толерантностью к геям.