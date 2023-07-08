Грузины сорвали проведение ЛГБТ-фестиваля в Тбилиси

А всю радужную атрибутику сломали и сожгли.
Несколько тысяч противников проведения ЛГБТ-фестиваля Tbilisi Pride из консервативной партии Alt-Info и ряда других правых организаций прорвали кордон полиции и прошли к озеру Лиси, где планировалось мероприятие. Участники фестиваля в ужасе побросали флаги, аппаратуру для концерта и прочую атрибутику и сбежали.
Нам пришлось покинуть территорию. Правоохранителям не удалось защитить территорию. Эвакуацию проводили автобусные такси.
Пожалуйста, не приезжайте на территорию фестиваля! Нас пришлось эвакуировать. Министерство внутренних дел не смогло обеспечить безопасность фестиваля
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Сообщается, что число участников акции протеста против ЛГБТ-мероприятия составляло около 3 тысяч человек. Они маршем прошлись от памятника Важа Пшавела до озера Лиси. Там в ходе стычек с полицией были задержаны около 10 человек.
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Прорвавшись на территорию проведения ЛГБТ-фестиваля, консерваторы принялись громить всё на своём пути. Они разрушили сцену, бар, сорвали с деревьев плакаты и сожгли радужные флаги. Полиция остановить их не смогла.
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Известно, что организаторы Tbilisi Pride в рамках недели борьбы с гомофобией провели несколько закрытых мероприятий и намеревались закрепить свою акцию фестивалем на открытом воздухе. Но не получилось.
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Как заявил один из лидеров общественной организации "Грузия прежде всего" Вато Шакарашвили, население православной Грузии против пропаганды ЛГБТ-сообщества.
К сожалению, ЛГБТ-сообщество поддерживают не только зарубежные дипломаты, но и наш президент Саломе Зурабишвили, выступившая с призывом не препятствовать проведению мероприятия. Мы выполнили свою задачу и не позволили противникам нашего народа устанавливать свои правила
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Не видать им Евросоюза - не перенимают они правильные ценности никак :)
PS грузины - круты
Красавцы! В топку эту о3,14даревшую тему! ПУСТЬ СДОХНУТ ВСЕ ЭТИ ЛГБТшники в один миг и все сразу!!! Да будет так!
Называйте уж вещи своими именами:
"Гомосеки отчего-то возомнили, что смогут организовать
массовую бесовскую оргию содомитов.
Но просчитались."
Не порочьте безобидное слово "фестиваль".
В кои то веки, не бежали робкие!
Наконец я узнаю поступки настоящих грузинов, которые сами думают, как их отцы и матери, а не кукловоды из США
падарасов ипут,
а им что не нравится?