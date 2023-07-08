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Грузины сорвали проведение ЛГБТ-фестиваля в Тбилиси

Грузины сорвали проведение ЛГБТ-фестиваля в Тбилиси

Автор:
08 июля 2023 16:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   ЛГБТ   активисты   грузия   потасовка   тбилиси   
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А всю радужную атрибутику сломали и сожгли.

Несколько тысяч противников проведения ЛГБТ-фестиваля Tbilisi Pride из консервативной партии Alt-Info и ряда других правых организаций прорвали кордон полиции и прошли к озеру Лиси, где планировалось мероприятие. Участники фестиваля в ужасе побросали флаги, аппаратуру для концерта и прочую атрибутику и сбежали.


Нам пришлось покинуть территорию. Правоохранителям не удалось защитить территорию. Эвакуацию проводили автобусные такси.
Пожалуйста, не приезжайте на территорию фестиваля! Нас пришлось эвакуировать. Министерство внутренних дел не смогло обеспечить безопасность фестиваля

Сообщается, что число участников акции протеста против ЛГБТ-мероприятия составляло около 3 тысяч человек. Они маршем прошлись от памятника Важа Пшавела до озера Лиси. Там в ходе стычек с полицией были задержаны около 10 человек.

Прорвавшись на территорию проведения ЛГБТ-фестиваля, консерваторы принялись громить всё на своём пути. Они разрушили сцену, бар, сорвали с деревьев плакаты и сожгли радужные флаги. Полиция остановить их не смогла.

Известно, что организаторы Tbilisi Pride в рамках недели борьбы с гомофобией провели несколько закрытых мероприятий и намеревались закрепить свою акцию фестивалем на открытом воздухе. Но не получилось.

Как заявил один из лидеров общественной организации "Грузия прежде всего" Вато Шакарашвили, население православной Грузии против пропаганды ЛГБТ-сообщества.


К сожалению, ЛГБТ-сообщество поддерживают не только зарубежные дипломаты, но и наш президент Саломе Зурабишвили, выступившая с призывом не препятствовать проведению мероприятия. Мы выполнили свою задачу и не позволили противникам нашего народа устанавливать свои правила

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Метки: Видео   ЛГБТ   активисты   грузия   потасовка   тбилиси   
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70  комментариев
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5k
BenderRodriguez 13 часов назад
Я думаю, что полиция не особо то и старалась защищать не таких как все.
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15k
Alex 3 часа назад
Ну что сказать... Грузины молодцы, не отдают страну п@.орам...
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6k
McAir 3 часа назад
Ну, всё - теперь президент и ещё какие-нибудь контрацептивы из правительства, которым срать на народ, не получат свои гранты от пендосов и гейропейцев, и не разрешат грузинам вступить в их тесную однополую семью...
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1k
Tevet 3 часа назад
говорил с другом из Тбилиси. Вы же рвётесь в ЕвроСоюз ( кстати давно ли стали страны Закавказья Европой ) а там без побаловаться под хвост никак. Он говорит не все страны Европы такие
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5k
sergonly 4 часа назад
Грузинские националисты против 3.14дарасов. Желаю победы обеим сторонам.
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15k
Сергей 4 часа назад
Ай, молодцы!
Не видать им Евросоюза - не перенимают они правильные ценности никак :)
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39
SeledkinStar 5 часов назад
Респект им. Разогнали гомосятину !
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19k
anpetrof 6 часов назад
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27
Серж Вишневский 6 часов назад
Не пойму, а что плохого в LGBT? Ведь если с этого же языка снять расшифровку, то получается Liquor - Guns - Bacon - Tits. Или я что-то недопонял?


PS грузины - круты
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3k
OLDer 7 часов назад
Грузины - респект
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960
YURA 7 часов назад
ГРУЗИНЫ!!! ВЫ МЕГА КРУТЫЕ!!! ВОТ ЭТО УРОВЕНЬ!!!! КЛААААССС!!!!
Красавцы! В топку эту о3,14даревшую тему! ПУСТЬ СДОХНУТ ВСЕ ЭТИ ЛГБТшники в один миг и все сразу!!! Да будет так!
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3k
Anners 7 часов назад
Какой-такой "ЛГБТ-фестиваль"?

Называйте уж вещи своими именами:

"Гомосеки отчего-то возомнили, что смогут организовать
массовую бесовскую оргию содомитов.
Но просчитались."

Не порочьте безобидное слово "фестиваль".
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736
На_ник 7 часов назад
Хотя бы за этот разгон - респект грузинам!
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4k
Виктор Штурмаревич 8 часов назад
Сорвали проведение фестиваля и по древнему обычаю отымели всех участников.
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41k
Бабай 8 часов назад
О, это как глоток свежего воздуха! Надолго ли только? Им же тоже надо же подгонять себя под европейские ценности.
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10k
Сергей 9 часов назад
Вот чёт прям зауважал грузинов.
В кои то веки, не бежали робкие!
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4k
Vlamir 9 часов назад
Браво Сакартвело!
Наконец я узнаю поступки настоящих грузинов, которые сами думают, как их отцы и матери, а не кукловоды из США
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1k
b@nz@i 10 часов назад
Грузины всегда были задниводноми....и очень гостеприимство)))
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4k
Григорий 10 часов назад
что за вой?
падарасов ипут,
а им что не нравится?
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11k
Sergey 10 часов назад
А грузины молодцы. Осталось еще нормального президента им выбрать и все будет хорошо.
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26
Афанасий Борщёв 10 часов назад
Не возьмуть их в радужную семью ЕС )))
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