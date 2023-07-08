Грузины сорвали проведение ЛГБТ-фестиваля в Тбилиси

Несколько тысяч противников проведения ЛГБТ-фестиваля Tbilisi Pride из консервативной партии Alt-Info и ряда других правых организаций прорвали кордон полиции и прошли к озеру Лиси, где планировалось мероприятие. Участники фестиваля в ужасе побросали флаги, аппаратуру для концерта и прочую атрибутику и сбежали.

Нам пришлось покинуть территорию. Правоохранителям не удалось защитить территорию. Эвакуацию проводили автобусные такси.

Пожалуйста, не приезжайте на территорию фестиваля! Нас пришлось эвакуировать. Министерство внутренних дел не смогло обеспечить безопасность фестиваля