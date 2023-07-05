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«Вы бичихи Челябинска» - Мисс Москва-2023 Ангелина Бреженская ответила завистникам

«Вы бичихи Челябинска» - Мисс Москва-2023 Ангелина Бреженская ответила завистникам

Автор:
05 июля 2023 19:05
Сообщество : Жить в России
Метки: ангелина бреженская   бичихи   конкурс красоты   конфликт   мисс москва   модель   челябинск   
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Длинноязыкие пользователи соцсетей всё же вывели из себя модель из Саратова Ангелину Бреженскую, завоевавшую на днях титул «Мисс Москва». Ко всему прочему, были найдены и растиражированы фотографии красавицы до того как в дело включились пластические хирурги с оптовыми бьюти-вмешательствами. В ответ Ангелина психанула и указала всем хейтерам, где их место.

Не смотря на то, что после триумфального триумфа Ангелины на конкурсе прошло уже несколько дней, споры относительно внешности девушки, похожей на ходячую рекламу клиники пластической хирургии не прекращаются. Одни пользователи поздравляют модель с заслуженной победой, а у других возникло много вопросов относительно естественности красоты новоиспеченной "Мисс Москва".

Возмутило людей в комментах обильное количество пластики, сходство дамы с трансом, атрибуты дубайской жизни и сомнительные достижения пластической хирургии. За комплект из пухлых губ, острых скул и форм, далёких от натуральных, пользователи предложили отдать награду за конкурс её хирургу.

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Более того, ушлые журналисты принялись за раскопки недавнего прошлого красотки, пытаясь выяснить, как она выглядела до «тотального тюнинга» внешности и их старания увенчались успехом. "Была вполне симпатичной саратовской девчонкой", -- пишет ТГ-канал "Самые Сливки":

Победительница родилась 21 января 1998 года в Саратове. Переехала в Москву и поступила сначала в РАНХиГС, но обучение решила продолжить на журфаке МГУ. Работает телеведущей. Конкурсы красоты штурмует с 15 лет.



Бреженская на хейт сначала не реагировала, заявляя, что тысячи комментариев и обсуждения делают ее только известнее. Но надолго её не хватило и воспользовавшись силой запрещеннограма Ангелина ответила сразу всем:


Напомним, в конце июня в столице прошел финал 29-го конкурса красоты «Мисс Москва - 2023», участие в котором приняли 33 девушки из разных городов России. Главную корону получила

25-летняя телеведущая и модель Ангелина Бреженская.

Известно, что ранее модель уже принимала участие в других конкурсах.

А в этом году модель еще раз заявит о себе: Бреженская получила право на участие в конкурсе

«Краса России», который пройдет в октябре

Источник:

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Метки: ангелина бреженская   бичихи   конкурс красоты   конфликт   мисс москва   модель   челябинск   
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30  комментариев
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3k
Alex Час назад
Дык чего на правду-то обижаться? Была вполне красивой девахой, а стала ботексно-силиконовой куклой.
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14k
Shtoppi 3 минуты назад
кто безвкусный папик этой плохо сделанной силиконовой секс-кулы, который оплатил победу своей дрочилки?
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21k
Valiko 4 минуты назад
- Сомнительная красота.
- Сомнительный конкурс, где можно морду "нарисовать", а не взять чистой красотой.
- Еще более сомнительная принадлежность к победительницам, будучи пустоголовой хабалкой.
"А судьи кто?" (с)
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1k
Mrak OBOY 7 минут назад
таких выбирают потому что в жюри сидят одни [мат]!!
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9k
alex9845 8 минут назад
Разве конкурсы всяких красот не должны проводиться со строгим контролем над натуральностью участников? А то так то может приехать "красавица" из Тайланда и всё, вот это вот проиграет сразу и печально.
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4k
Михаил 14 минут назад
а это точно одна и таже шкура?
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16k
Александр Н. 20 минут назад
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24k
Тигран Саркисян 21 минуту назад
Билиат что это за силиконовая подделка .
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389k
Алексей 22 минуты назад
е.б.а.т.ь.с.я. в рот
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4k
Феликс Дзержинский 23 минуты назад
Силиконовая щель.
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16k
Alex Полчаса назад
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5k
Горожанин Полчаса назад
Из красивой девочки - в ад внешнего и внутреннего уродства. Путь саморазрушительного либерального индивидуализма.
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5k
Трям Полчаса назад
Шлюха что-то о себе возомнила...
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29
устал я от вас Полчаса назад
Ну какая же она мисс Москва? Она бичиха из Саратова.
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46k
Максим Т. 39 минут назад
О, оно еще и писАть умеет!
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15k
Мистер Фикс 40 минут назад
Ну папик ей купил корону.
Все же знают, для чего эти "конкурсы"
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451
Guilty Pleasure 42 минуты назад
слишком много внимания работе пластических хирургов
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13k
GROMOZEKA 43 минуты назад
Человек поставил во главу угла бабло.
По ее узколобому мнению, все кто это не делает, просто недочеловек.
А между тем, век таких лядей очень короток
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5k
Maldini 47 минут назад
Это один и тот же человек?
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9k
Гомерчик 51 минуту назад
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2k
Василий Афиногенов 58 минут назад
живя в Москве пару тройку лет и не так можно сказать
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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