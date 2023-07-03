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Наконец-то они встретились: в Лондоне экоактивисты сорвали гей-парад и чуть не влетели в крупный скандал

Наконец-то они встретились: в Лондоне экоактивисты сорвали гей-парад и чуть не влетели в крупный скандал

Автор:
03 июля 2023 17:45
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   ЛГБТ   лондон   парад   протест   экоактивисты   
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Потому что ЛГБТ там трогать нельзя. Но есть нюанс.

Климатические активисты, кто-то даже называет их «эконаци», устраивают всё больше суеты. То пытаются сорвать собрание акционеров Volkswagen, бросив торт в председателя наблюдательного совета Ганса Дитера Пёча:

То выбегут на сцену во время передачи на ТВ:

Ну или усядутся голыми на асфальт в центре Рима:

Но в этот раз они пошли ещё дальше - решили сорвать британский гей-парад London Pride. Активисты по традиции «приземлились» на дорогу и остановили движение «радужного» автобуса, набитого небинарными персонами.

Как заявили экоактивисты, организаторы ЛГБТ-парада принимают спонсорские деньги от Coca-Cola, «отрасли с высоким уровнем загрязнения». Говоря проще: компания может как угодно загрязнять окружающую среду. А когда её об этом строго спросят - тут же сделать щедрый спонсорский взнос в пользу ЛГБТ, повесить радужный флажок на значок конторы и никто её больше не тронет.

Отрасли с высоким уровнем загрязнения окружающей среды и банки, которые их финансируют, теперь рассматривают Pride как полезное средство для санации своей репутации, размахивая радужными флагами в одной руке и ускоряя социальный коллапс другой, – поделился один из экоактивистов.

Многие только после этого всерьёз задумались о том, почему многие сырьевые гиганты, автопроизводители, IT-компании и все прочие воротилы бизнеса так «топят» за ЛГБТ. Нет ли здесь никакого подвоха?

Источник:

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Метки: Видео   ЛГБТ   лондон   парад   протест   экоактивисты   
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12  комментариев
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9k
hairov 2 часа назад
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708
Андрей 16 минут назад
Интересно кто кого.... Не дай бог на видео увидеть....
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−6
26k
ПаганецЪ Полчаса назад
Если я правильно понял - 3,14дарасы что-то не поделили между собой.
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15k
Мистер Фикс Полчаса назад
Педер педеру очко не выклюет
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36k
russger Полчаса назад
А как айтишные компании загрязняют окружающую среду?
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1k
Умер от варенья 37 минут назад
Очень понравилось, как в чайник экоактивисту прилетел операторский кран :)
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3k
Carex 49 минут назад
Опять квадратики.
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15k
ss Час назад
Почему встретились? Просто собрались вместе. "Зелёные" те ещё "πидорасы".
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2k
Роман 2 часа назад
Зеленые против голубых.
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11k
ron 2 часа назад
В этой новости прекрасно всё. ))
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