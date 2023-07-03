Наконец-то они встретились: в Лондоне экоактивисты сорвали гей-парад и чуть не влетели в крупный скандал

Как заявили экоактивисты, организаторы ЛГБТ-парада принимают спонсорские деньги от Coca-Cola, «отрасли с высоким уровнем загрязнения». Говоря проще: компания может как угодно загрязнять окружающую среду. А когда её об этом строго спросят - тут же сделать щедрый спонсорский взнос в пользу ЛГБТ, повесить радужный флажок на значок конторы и никто её больше не тронет.

Отрасли с высоким уровнем загрязнения окружающей среды и банки, которые их финансируют, теперь рассматривают Pride как полезное средство для санации своей репутации, размахивая радужными флагами в одной руке и ускоряя социальный коллапс другой, – поделился один из экоактивистов.