Наконец-то они встретились: в Лондоне экоактивисты сорвали гей-парад и чуть не влетели в крупный скандал

Потому что ЛГБТ там трогать нельзя. Но есть нюанс.
Климатические активисты, кто-то даже называет их «эконаци», устраивают всё больше суеты. То пытаются сорвать собрание акционеров Volkswagen, бросив торт в председателя наблюдательного совета Ганса Дитера Пёча:
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То выбегут на сцену во время передачи на ТВ:
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Ну или усядутся голыми на асфальт в центре Рима:
Но в этот раз они пошли ещё дальше - решили сорвать британский гей-парад London Pride. Активисты по традиции «приземлились» на дорогу и остановили движение «радужного» автобуса, набитого небинарными персонами.
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Как заявили экоактивисты, организаторы ЛГБТ-парада принимают спонсорские деньги от Coca-Cola, «отрасли с высоким уровнем загрязнения». Говоря проще: компания может как угодно загрязнять окружающую среду. А когда её об этом строго спросят - тут же сделать щедрый спонсорский взнос в пользу ЛГБТ, повесить радужный флажок на значок конторы и никто её больше не тронет.
Отрасли с высоким уровнем загрязнения окружающей среды и банки, которые их финансируют, теперь рассматривают Pride как полезное средство для санации своей репутации, размахивая радужными флагами в одной руке и ускоряя социальный коллапс другой, – поделился один из экоактивистов.
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Многие только после этого всерьёз задумались о том, почему многие сырьевые гиганты, автопроизводители, IT-компании и все прочие воротилы бизнеса так «топят» за ЛГБТ. Нет ли здесь никакого подвоха?
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