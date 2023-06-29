Пингвины-геи из Сиднея станут примером для подражания

В Сиднейском океанариуме Sea Life Sydney живут самцы пингвинов Сфен и Мэджик. Они образовали однополую пару и теперь гомосексуалисты носятся с этим фактом как с флагом, доказывая, что их отклонение — на самом деле норма. Активисты даже решили устроить лекции для детей, чтобы рассказывать об однополых отношениях на примерах пингвинов. Федерация педагогов Нового Южного Уэльса считает, что такие уроки помогут детям лучше понять себя и окружающий мир, сообщает LadBible.

Всего планируется 6 таких уроков, но не все родители оказались рады такой инициативе. Многие сочли это издевательством над детьми и бедными пингвинами.