Пингвины-геи из Сиднея станут примером для подражания

В океанариуме Sea Life Sydney пингвины Сфен и Мэджик будут обучать детвору однополым отношениям. Инициатором стала Федерация учителей Нового Южного Уэльса. К счастью, не все родители этому обрадовались.
В Сиднейском океанариуме Sea Life Sydney живут самцы пингвинов Сфен и Мэджик. Они образовали однополую пару и теперь гомосексуалисты носятся с этим фактом как с флагом, доказывая, что их отклонение — на самом деле норма. Активисты даже решили устроить лекции для детей, чтобы рассказывать об однополых отношениях на примерах пингвинов. Федерация педагогов Нового Южного Уэльса считает, что такие уроки помогут детям лучше понять себя и окружающий мир, сообщает LadBible.
Всего планируется 6 таких уроков, но не все родители оказались рады такой инициативе. Многие сочли это издевательством над детьми и бедными пингвинами.
Активистов совсем не волнует тот факт, что королевские пингвины образуют однополые пары только в том случае, когда не могут найти самку. Ещё в 2010 году учёные выяснили, что однополые браки — крайняя мера. Как только на горизонте появляется самка, пара тут же распадается. Ученые несколько раз наблюдали, как пингвины, состоявшие в однополой связи, позже выращивали потомство с партнером другого пола.
Но зачем такие сложности активистам? Теперь они используют бедных пингвинов, которым просто некуда деться, для своей пропаганды. Интересно, что в вольер к парням Сфен и Мэджик не пускают самок. Тогда вся сказка об однополых отношениях разобьётся о суровую реальность.
Источник:
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Пусть подражают пингвинам полностью, ныряют за рыбой и жрут сырой!!!!
Вот чёрт, так они в японцев превратятся.....в японцев-геев....впрочем куй с ними1!!!
а для людей это неприемлимо!!!
лично мне реально паралельно кто и что тащит в рот или еще куда вставляет но только до того момента , пока мне не пытаются доказать , что так и надо
Только не выносите это на всеобщее обозрение.
Тем более не пытайтесь доказать всем, что ваше ИЗВРАЩЕНИЕ является НОРМОЙ.
Потому как в некоторых местах можете получить по еблету.
Ну не ходит гетеросексуал с криками как он имеет противоположный пол и что при этом он испытывает неимоверную гордость. Так почему меньшинства хотят кричать о своей "особенности"? Живите как живёте и не трогайте других.