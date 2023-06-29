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Пингвины-геи из Сиднея станут примером для подражания

Пингвины-геи из Сиднея станут примером для подражания

Автор:
29 июня 2023 13:25
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   ЛГБТ   животные   зоопарк   пингвины   сидней   фото   
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В океанариуме Sea Life Sydney пингвины Сфен и Мэджик будут обучать детвору однополым отношениям. Инициатором стала Федерация учителей Нового Южного Уэльса. К счастью, не все родители этому обрадовались.

В Сиднейском океанариуме Sea Life Sydney живут самцы пингвинов Сфен и Мэджик. Они образовали однополую пару и теперь гомосексуалисты носятся с этим фактом как с флагом, доказывая, что их отклонение — на самом деле норма. Активисты даже решили устроить лекции для детей, чтобы рассказывать об однополых отношениях на примерах пингвинов. Федерация педагогов Нового Южного Уэльса считает, что такие уроки помогут детям лучше понять себя и окружающий мир, сообщает LadBible.

Всего планируется 6 таких уроков, но не все родители оказались рады такой инициативе. Многие сочли это издевательством над детьми и бедными пингвинами.

Активистов совсем не волнует тот факт, что королевские пингвины образуют однополые пары только в том случае, когда не могут найти самку. Ещё в 2010 году учёные выяснили, что однополые браки — крайняя мера. Как только на горизонте появляется самка, пара тут же распадается. Ученые несколько раз наблюдали, как пингвины, состоявшие в однополой связи, позже выращивали потомство с партнером другого пола.

Но зачем такие сложности активистам? Теперь они используют бедных пингвинов, которым просто некуда деться, для своей пропаганды. Интересно, что в вольер к парням Сфен и Мэджик не пускают самок. Тогда вся сказка об однополых отношениях разобьётся о суровую реальность.

Источник:

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Метки: Австралия   ЛГБТ   животные   зоопарк   пингвины   сидней   фото   
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13  комментариев
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15k
Мистер Фикс Час назад
А они расскажут, что это есть генетический сбой и тупиковая ветвь эволюции?
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24k
sssss3 13 минут назад
Главное не останавливайтесь!!!!
Пусть подражают пингвинам полностью, ныряют за рыбой и жрут сырой!!!!
Вот чёрт, так они в японцев превратятся.....в японцев-геев....впрочем куй с ними1!!!
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1k
SmartCat101 14 минут назад
пингвины пускай делают то что хотят - они животные !!!
а для людей это неприемлимо!!!

лично мне реально паралельно кто и что тащит в рот или еще куда вставляет но только до того момента , пока мне не пытаются доказать , что так и надо
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1k
Kra 16 минут назад
Вот-вот... подсадили бы этим пингвинам самку, так гей-пара бы быстро распалась... и, возможно, поубивала бы друг друга в борьбе за нее
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46k
Aleksandr Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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16k
Smiley 38 минут назад
Трахайтесь как и с кем хотите.
Только не выносите это на всеобщее обозрение.
Тем более не пытайтесь доказать всем, что ваше ИЗВРАЩЕНИЕ является НОРМОЙ.
Потому как в некоторых местах можете получить по еблету.
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19k
Александр 52 минуты назад
Пусть ещё используют гомосяцкие отношения в тюрьме как пример своей нормальности)))
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917
ruslan d 55 минут назад
Достойный пример , молодцы
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10k
Б.Касторский Час назад
Понимаю, что геи или как хотите называйте есть и в животном мире. Но для человека секс нечто интимное. И зачастую воспитание в этом вопросе идёт в семье. Так почему не оставить семье право воспитывать, а не рассказывать какие отклонения есть в животном мире и у человека?
Ну не ходит гетеросексуал с криками как он имеет противоположный пол и что при этом он испытывает неимоверную гордость. Так почему меньшинства хотят кричать о своей "особенности"? Живите как живёте и не трогайте других.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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