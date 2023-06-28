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Президент Бразилии раскритиковал предложенную ему на приемах в Европе еду

Президент Бразилии раскритиковал предложенную ему на приемах в Европе еду

Автор:
28 июня 2023 16:50
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Бразилия   Европа   Еда   Лула да Силва   Президент   дворцы   
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"Если вы привыкли есть на завтрак сочный аргентинский стейк, то самая жирная спаржа на Елисейских полях покажется вам жиденькой осокой с болот Амазонки". Президент Бразилии посчитал еду в Европе невкусной, а порции маленькими.

Президент Бразилии Лула да Силва остался недоволен едой, которую предлагали ему на приемах в Европе.

Лидера государства и уважаемого человека одинаково плохо кормили и у президента Италии и у президента Франции. По словам главы государства, особо его расстроил маленький и ограниченный размер порций:

Я пообедал с Макроном и Маттареллой. Два приема пищи во дворцах, и оба были не очень хороши. Я обычно не могу нормально там питаться, потому что все маленькое, все ограниченное. И нельзя выбрать то, что хочешь есть. Честно говоря, я не могу к этому привыкнуть. Мне нужно количество. Может быть, это обжорство с моей стороны, но я люблю, когда еды много.


Президент отметил, что подаваемая на официальных приемах еда в целом не соответствует его вкусам. Он признался, что в поездках скучает по традиционным бразильским блюдам, таким как рабада и галинхада.

На прошлой неделе Лула да Силва прибыл с визитом в Европу. 21 июня он побывал на аудиенции у Папы Римского Франциска в Ватикане, а также встретился в Риме с Маттареллой. 22 июня бразильский президент направился в Париж, где принял участие в ряде мероприятий, в том числе в саммите по новому глобальному финансовому пакту, организованному Макроном.

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Метки: Бразилия   Европа   Еда   Лула да Силва   Президент   дворцы   
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13  комментариев
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76k
Доктор Джонс 2 часа назад
Наш человек!
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2k
Сергей Викторович 53 секунды назад
Был как-то в Германии. Так мне там запомнились блюда в кафешках и ресторанах - они просто огромные, и всегда много мяса. ИНогда порции были такого размера, что девушки бывало заказывали себе 1 порцию на двоих - и им вполне хватало.
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12k
Просто Царь 12 минут назад
Особенно хорошо хавают в бразильских фавелах.
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130
устал я от вас 20 минут назад
в европе кризис, а он усиленную пайку требует...
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1k
Antarez Полчаса назад
Была в Швейцарии с рабочей поездкой - чуть не померли с голоду. Вина было много - из еды печеньки и сыр. В последний день вырвались сами в ресторан сразу заказали суп и стейки с картошкой.
Как вспомню - неделю бухать и не закусывать .
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29k
Юрьевич Час назад
В этом чешском Будапеште
Уж такие времена -
Может, скажут "пейте-ешьте",
Ну, а может, - "ни хрена".
В.С. Высоцкий
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29k
Юрьевич Час назад
Пусть скажет спасибо, что жаренными тараканами или кузнечиками не накормили
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12k
Denissg Час назад
През, ты не o-x-y-e-л, часом? Дипломат x-y-... А вообще, такие вопросы регулируются службами протокола задолго до визита.
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30k
Юрий Час назад
"Это все выдумали доктора немцы да французы, я бы их перевешал за это! Выдумали диету, лечить голодом! У меня не так. У меня когда свинина – всю свинью давай на стол, баранина – всего барана тащи, гусь – всего гуся! Лучше я съем двух блюд, да съем в меру, как душа требует..."
Миша Собакевич.
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12k
..: Атеист :.. 2 часа назад
А что от этих гейропейцев ждать то.. Хорошо что не червяками накормили с их то тенденцией к питанию.
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57
paulgr 2 часа назад
В чужой монастырь...
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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76300



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