"Киса и Ося были здесь": Итальянская полиция разыскивает мужчину, испортившего стену римского Колизея

Улыбающийся турист на видео - уникум, решивший сохранить себя для истории, испортив стену римского Колизея, археологического памятника I века. Мужчина нацарапал на ней свое имя и имя своей подруги. Об этом сообщает Reuters. Вандала разыскивает полиция.
Акт вандализма был совершен ключем на внутренней стене древнеримского каменного амфитеатра Флавия. Надпись гласила: «Иван + Хейли 23/6/23».
Очевидец нарушения заснял процесс на видео и вроде бы даже попытался сделать вандалу выговор, однако тот, продолжал портить стену, улыбаясь в камеру, как ни в чем не бывало:
Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано уже заявил о нулевой терпимости к туристам-вандалам:
Я считаю очень серьезным, недостойным нарушением, а также признаком невежливости, когда люди оставляют "шрамы" в одном из самых известных мест в мире, наследии истории, таком как Колизей!».
Сотрудники Археологического парка Колизея 25 июня направили жалобу за повреждение амфитеатра в городское управление. Итальянская полиция уже объявила молодого человека в розыск. Ему грозит наказание в виде штрафа в 18 тысяч евро и тюремного заключения.
Всего за первые шесть месяцев 2023 года в полицию поступили три заявления по делу о порче фасада Колизея: одно в феврале и две в мае, добавляет ANSA.
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