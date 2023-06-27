"Киса и Ося были здесь": Итальянская полиция разыскивает мужчину, испортившего стену римского Колизея

Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано уже заявил о нулевой терпимости к туристам-вандалам:

Я считаю очень серьезным, недостойным нарушением, а также признаком невежливости, когда люди оставляют "шрамы" в одном из самых известных мест в мире, наследии истории, таком как Колизей!».

Сотрудники Археологического парка Колизея 25 июня направили жалобу за повреждение амфитеатра в городское управление. Итальянская полиция уже объявила молодого человека в розыск. Ему грозит наказание в виде штрафа в 18 тысяч евро и тюремного заключения.

Всего за первые шесть месяцев 2023 года в полицию поступили три заявления по делу о порче фасада Колизея: одно в феврале и две в мае, добавляет ANSA.





