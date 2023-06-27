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"Киса и Ося были здесь": Итальянская полиция разыскивает мужчину, испортившего стену римского Колизея

"Киса и Ося были здесь": Итальянская полиция разыскивает мужчину, испортившего стену римского Колизея

Автор:
27 июня 2023 22:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Италия   Культура   колизей   надпись   полиция   стена   турист   
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Улыбающийся турист на видео - уникум, решивший сохранить себя для истории, испортив стену римского Колизея, археологического памятника I века. Мужчина нацарапал на ней свое имя и имя своей подруги. Об этом сообщает Reuters. Вандала разыскивает полиция.

Акт вандализма был совершен ключем на внутренней стене древнеримского каменного амфитеатра Флавия. Надпись гласила: «Иван + Хейли 23/6/23».

Очевидец нарушения заснял процесс на видео и вроде бы даже попытался сделать вандалу выговор, однако тот, продолжал портить стену, улыбаясь в камеру, как ни в чем не бывало:

Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано уже заявил о нулевой терпимости к туристам-вандалам:

Я считаю очень серьезным, недостойным нарушением, а также признаком невежливости, когда люди оставляют "шрамы" в одном из самых известных мест в мире, наследии истории, таком как Колизей!».

Сотрудники Археологического парка Колизея 25 июня направили жалобу за повреждение амфитеатра в городское управление. Итальянская полиция уже объявила молодого человека в розыск. Ему грозит наказание в виде штрафа в 18 тысяч евро и тюремного заключения.

Всего за первые шесть месяцев 2023 года в полицию поступили три заявления по делу о порче фасада Колизея: одно в феврале и две в мае, добавляет ANSA.


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Метки: Италия   Культура   колизей   надпись   полиция   стена   турист   
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4  комментария
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53k
dima423 2 часа назад
к сожалению сейчас полно таких свиней
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17k
Поручик 2 часа назад
"Киса и Ося" позавчера были здесь.
Нормально думают они...
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74k
Viktor 2 часа назад
Точнее и не скажешь!

Ссылка www.youtube.com
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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