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Пивная компания Bud, несмотря на скандал с трансгендером, оплатила парад «небинарных персон» в Канаде

Пивная компания Bud, несмотря на скандал с трансгендером, оплатила парад «небинарных персон» в Канаде

Автор:
27 июня 2023 16:32
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Bud Light   Канада   ЛГБТ   США   компания   пиво   реклама   скандал   
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По улице пробежались нудисты, на которых смотрели прохожие с детьми, а концерт в честь этого события превратили в стриптиз-шоу.

Компания Bud недавно попала в скандал из-за модели-трансгендера Дилана Малвейни в своей рекламе.

Зрители, увидев этот ролик, стали массово отказываться от пенного напитка Bud Light и его продажи рухнули. Как и акции компании - на этом она потеряла около 5 миллиардов долларов.

Но Bud на этом не остановилась: теперь она проспонсировала ЛГБТ-парад в Торонто. Жители этого города с удивлением наблюдали вышагивающих по улицам нудистов - такой же перформанс прошёл и в США:

А затем канадцы посмотрели концерт, он тоже был со своим колоритом:

В честь такого события, Bud Light Canada выпустила «памятные» пивные банки и выделила $100 тыс. на поддержку ЛГБТ-организаций. Мнение обо всём этом канадцев, особенно тех, кто пришёл на мероприятия с детьми, неизвестно.

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Метки: Bud Light   Канада   ЛГБТ   США   компания   пиво   реклама   скандал   
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10  комментариев
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2k
Fiverknot 2 часа назад
Теперь там простые мужики будут знать, что Bud пьют только тридва расы)
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16k
Алекс Полчаса назад
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18k
сеньор Леонсио 55 минут назад
Зато для всех остальных,кто не может обеспечить себе достойную жизнь анонсирована эвтаназия!
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60k
pynh Час назад
Задрали уже этими "небинарными", везде пдоросню пихают.

Скачал я значит вчера форзу 5, дай думаю новый геймпад обкатаю, а там на этапе создания персонажа "мужчина, женщина и небинарная персона". Удалил нахер так и не поиграв.
Извините, наболело
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35k
Опаньки Час назад
нутром чуял, то-то мне их моча никогда не нравилась. Спасибо, что предупредили
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52
Кристофер Роббин Час назад
Сдается мне, что члены общества гомолюбви тут не причем, это какое-то шоу уродов - не больше...
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29k
Serg2001 Час назад
От жажды помирать буду, но их продукцию не куплю... Принципиально!
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16k
Элитный тигр Час назад
Сцук нудисты какие все страшные и старые... Помоложе не нашлось???
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