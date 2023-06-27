Пивная компания Bud, несмотря на скандал с трансгендером, оплатила парад «небинарных персон» в Канаде

По улице пробежались нудисты, на которых смотрели прохожие с детьми, а концерт в честь этого события превратили в стриптиз-шоу.
Компания Bud недавно попала в скандал из-за модели-трансгендера Дилана Малвейни в своей рекламе.
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Зрители, увидев этот ролик, стали массово отказываться от пенного напитка Bud Light и его продажи рухнули. Как и акции компании - на этом она потеряла около 5 миллиардов долларов.
Но Bud на этом не остановилась: теперь она проспонсировала ЛГБТ-парад в Торонто. Жители этого города с удивлением наблюдали вышагивающих по улицам нудистов - такой же перформанс прошёл и в США:
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А затем канадцы посмотрели концерт, он тоже был со своим колоритом:
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В честь такого события, Bud Light Canada выпустила «памятные» пивные банки и выделила $100 тыс. на поддержку ЛГБТ-организаций. Мнение обо всём этом канадцев, особенно тех, кто пришёл на мероприятия с детьми, неизвестно.
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Скачал я значит вчера форзу 5, дай думаю новый геймпад обкатаю, а там на этапе создания персонажа "мужчина, женщина и небинарная персона". Удалил нахер так и не поиграв.
Извините, наболело
значит "деньги" для них не главное , (главное продвижение говна)
думаю убытки покрывает кто то (государство , фонды и т.д.)