А бой тоже будет? Павел Дуров анонсировал истории в Telegram

Павел Дуров анонсировал обновление Telegram. В скором времени в мессенджере появятся истории, как в Instagram*. Маленькие картинки или видео, которые будут пропадать через некоторое количество времени. Правда, от привычных stories отличия тоже будут. Например, срок действия сторис можно будет настроить (6,12, 24 или 48 часов). Новшество появится в мессенджере уже в начале июля.