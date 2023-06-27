А бой тоже будет? Павел Дуров анонсировал истории в Telegram

Илон Маск обвинил Марка Цукерберга, компания которого постоянно копирует чужие продукты и вызвал его на бой. Сегодня Павел Дуров анонсировал новшества в Telegram, которые очень напоминают сторис Инстаграма*.
Павел Дуров анонсировал обновление Telegram. В скором времени в мессенджере появятся истории, как в Instagram*. Маленькие картинки или видео, которые будут пропадать через некоторое количество времени. Правда, от привычных stories отличия тоже будут. Например, срок действия сторис можно будет настроить (6,12, 24 или 48 часов). Новшество появится в мессенджере уже в начале июля.
После блокировки Instagram*, многие российские блогеры перешли в Telegram. Правда, им не хватало этих самых кружочков. Совсем скоро Телеграм сможет почти полностью заменить Инстаграм*. Интересно, отреагируют ли на это как-нибудь Маск и Цукерберг, которые решили даже провести бой из-за того, что создатель Meta* полностью слизал идею Twitter?
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Это как Яндекс такси, там уже и продукты, еда из ресторанов, одежда и даже мебель. Что-то все в одном.
Я пользуюсь такси как пассажир. До Яндекс, когда агрегаторов в РФ не было вообще, ждать такси нужно было минимум 30 минут и стоило существенно дороже, возможно сейчас сравнялось, но ситуация с рублем, автомобилями и экономикой в целом. Сейчас я заказываю и от двух до десяти минут в крайнем случае меня ожидает автомобиль. Что плохого?
А уж как разбираются таксисты и агрегатор, так это их дело. Насколько я знаю, таксомоторные парки существуют по сей день и у них есть служба вызова такси.