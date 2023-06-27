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А бой тоже будет? Павел Дуров анонсировал истории в Telegram

А бой тоже будет? Павел Дуров анонсировал истории в Telegram

Автор:
27 июня 2023 12:20
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Telegram   Илон Маск   Марк Цукерберг   Павел Дуров   Социальные сети   интересное   сторис   фото   
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Илон Маск обвинил Марка Цукерберга, компания которого постоянно копирует чужие продукты и вызвал его на бой. Сегодня Павел Дуров анонсировал новшества в Telegram, которые очень напоминают сторис Инстаграма*.

Павел Дуров анонсировал обновление Telegram. В скором времени в мессенджере появятся истории, как в Instagram*. Маленькие картинки или видео, которые будут пропадать через некоторое количество времени. Правда, от привычных stories отличия тоже будут. Например, срок действия сторис можно будет настроить (6,12, 24 или 48 часов). Новшество появится в мессенджере уже в начале июля.

После блокировки Instagram*, многие российские блогеры перешли в Telegram. Правда, им не хватало этих самых кружочков. Совсем скоро Телеграм сможет почти полностью заменить Инстаграм*. Интересно, отреагируют ли на это как-нибудь Маск и Цукерберг, которые решили даже провести бой из-за того, что создатель Meta* полностью слизал идею Twitter?

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Telegram   Илон Маск   Марк Цукерберг   Павел Дуров   Социальные сети   интересное   сторис   фото   
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7  комментариев
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10k
Б.Касторский Час назад
Я уже не понимаю как работает мессенджер. Телеграммное очень нравится, куча каналов, огромные чаты и возможность переслать огромное видео. Но зачем усложнять дальше? Всё в одном?
Это как Яндекс такси, там уже и продукты, еда из ресторанов, одежда и даже мебель. Что-то все в одном.
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5k
alex 23 минуты назад
Странно, рептилоид раздухарился
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33k
АнтонПолднев Час назад
Шоу клоунов. По поводу Цукербега. Украл трижды, почему не украсть ещё. В мире бизнеса это скорее хороший тон
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46k
Максим Т. Час назад
Это о чем, вообще?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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