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В Индии пьяный мужчина залез в вольер со львом

В Индии пьяный мужчина залез в вольер со львом

Автор:
27 июня 2023 08:51
Сообщество : Животные
Метки: Видео   в мире   дели   лев   пьяный   слабоумие и отвага   
2664
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В зоопарке Дели пьяный мужчина запрыгнул в вольер к диким кошками и решил о чём-то поговорить со львом.

К счастью, желание пообщаться не привело к трагедии. Мужчину достали из вольера невредимым.

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Метки: Видео   в мире   дели   лев   пьяный   слабоумие и отвага   
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20  комментариев
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14k
котегRUS 2 часа назад
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3k
Ежик 7 минут назад
Лев наверное подумал: Какая борзая еда. Не буду есть, мало ли, болен.
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1k
Кактус 9 минут назад
Тут даже лев охренел от такой дерзости! Вон какой растерянный ходит)))
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211
twincam 10 минут назад
а могло бы быть совсем по другому ...
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14k
Shtoppi 14 минут назад
лев, прям по морде видно, находится, мягко говоря, в некотором замешательстве от происходящего )))))))))
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14k
MrForstd 17 минут назад
" А помнишь Бонифаций как ты мне в детстве цирк показывал?"
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1k
raael13 Полчаса назад
У них одинаковое родимое пятно на филейной части ?
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1k
Алексей 39 минут назад
Что-то очень интересное рассказывал. Лев даже было поверил и пошёл посмотреть, но вовремя одумался с мыслью " Ну нельзя же так издить".
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3k
Pioner76 40 минут назад
Без танцев и драки не интересно. А так видно, что лев его знает и потому не нападает.
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95
Антон 43 минуты назад
может их в детстве разлучили... один в зоопарк, другой в семью... но они все равно встретились)))
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360
Maxim Russo Антон Полчаса назад
Милота зашкаливает!
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46k
Aleksandr 47 минут назад
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3k
Walther 59 минут назад
Маугли своих собирает...
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5k
Тамара Час назад
Очевидно, Лев решил не рисковать - а вдруг отравишься. Мож там не только алко.
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360
Maxim Russo Тамара 24 минуты назад
Мужик явно "Мистер Сидр" принял. Лев почуял неладное...
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4k
Капитошка Час назад
Вагнеров наверно обсудить хотел.
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862
ruslan d Час назад
Лев молодой ..
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10k
Алексей Час назад
Лёве похер,Лёва сытый
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