В Индии пьяный мужчина залез в вольер со львом

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В зоопарке Дели пьяный мужчина запрыгнул в вольер к диким кошками и решил о чём-то поговорить со львом.
К счастью, желание пообщаться не привело к трагедии. Мужчину достали из вольера невредимым.
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