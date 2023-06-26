В Приморье мужчина поджёг соседа из огнемета и ранил женщину гарпуном

Пока приморцы пытались помочь горящему мужчине, нападавший направил гарпун на 42-летнюю женщину, стрела пронзила ее шею. В пресс-службе прокуратуры добавили, что все участники конфликта сейчас находятся в больнице, в том числе и нападавший, так как он также получил ожоги. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство 2 человек.