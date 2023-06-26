В Приморье мужчина поджёг соседа из огнемета и ранил женщину гарпуном

В Приморье произошли дачные разборки с применением самодельного огнемёта и гарпуна.
Между 65-летним мужчиной и местными жителями произошел конфликт в поселке Трудовое. По предварительным данным, главным мотивом разборок стало воровство электроэнергии. Дебошир решил поджечь легковоспламеняющуюся жидкость из баллона (местные паблики сообщают, что он использовал самодельный огнемет), в итоге пламя перекинулось на 47-летнего мужчину, который получил 60% ожогов тела.
Пока приморцы пытались помочь горящему мужчине, нападавший направил гарпун на 42-летнюю женщину, стрела пронзила ее шею. В пресс-службе прокуратуры добавили, что все участники конфликта сейчас находятся в больнице, в том числе и нападавший, так как он также получил ожоги. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство 2 человек.
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тем более, если сам использует ТЭНы для подогрева.
а что до водопроводов - лет 20 прокладывают только ПНД и заземлится на него - ещё надо постараться.
так же бессмысленно и воровство искричества(как с обходом нуля так и с противотоком) - монтаж токоизмерительной линии счетчиков обязателен через фазный провод.
так шта...если в частном доме бьёт током водопровод - ССЗБ.