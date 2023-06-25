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В Севастополе проверят законность строительства "отеля на краю пропасти"

В Севастополе проверят законность строительства "отеля на краю пропасти"

Автор:
25 июня 2023 20:33
Сообщество : Жить в России
Метки: Бастрыкин   Крым   Ласпи   Севастополь   глэмпинг   отдых   прокуратура   урочище   
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Севастопольские общественники написали обращение в прокуратуру и СКР о глэмпинге из трёх двухэтажных дорожных сарайчиков, построенном на краю оползневой зоны в урочище Ласпи и готовом со дня на день съехать вниз. Как сообщают возмущенные граждане, "отель" правительство города выбрало в качестве получателя федеральной субсидии на десятки миллионов рублей.

В Севастополе проведут проверку в связи с сообщением о небезопасной эксплуатации модульных отелей (глэмпингов), построенных в районе Ласпи на специфическом грунте. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Постройки возвели на свайном фундаменте, который, по данным ведомства, создает угрозу безопасности использования глэмпингов, с учетом характера грунта.

Как сообщают в соцсетях, установка глэмпингов на территории заповедника проводилась неподалеку от опасного обрыва, где регулярно случаются обвалы и оползни.

Крме того, местные жители сообщают, что данный "туристический объект" правительство города выбрало в качестве получателя федеральной субсидии на десятки миллионов рублей.

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил местным правоохранителям провести проверку полученных сведений и представить доклад.

Ранее опасными для жизни и здоровья туристов постройки признала прокуратура.

Источник:

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Метки: Бастрыкин   Крым   Ласпи   Севастополь   глэмпинг   отдых   прокуратура   урочище   
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6  комментариев
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31k
albedo 43 минуты назад
установка глэмпингов на территории заповедника проводилась
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Не понял - а кто вообще на территории заповедника давал разрешение на строительство отеля!!!
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400
Звёздный князь 12 минут назад
То есть, пока шло строительство, вопросов не возникало?
Они возникли только после начала эксплуатации.
Странная логика у законников.
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KlyaksaZ
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