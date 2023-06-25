СССР в 1923 году

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Будни молодого советского государства в год окончательного завершения Гражданской войны, продолжения НЭПа, создания ОГПУ и утверждения первого герба СССР.
Интересного вам просмотра!
1.
Трудовая школа им. Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Праздник урожая. Передача детям деревни Смолино библиотеки-передвижки. Челябинск.
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6.
Семен Буденный, Михаил Калинин среди американских сенаторов во главе с сенатором Джонсоном на Красной площади. Автор: Петр Оцуп. Москва.
8.
Колонна демонстрантов Краснопресненского района в Международный юношеский день. Автор: Кузнецов. Москва.
26.
Москвичи принимают солнечные ванны и купаются за городом. Автор: Джон Грауденц. Московская губерния.
29.
Гастрольная поездка театра имени Всеволода Мейерхольда в 1923 году. Из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону.
30.
Один из иностранных гостей Гохрана примеряет корону российских императоров. В руках у него символы царской власти – скипетр и держава. Москва.
31.
Андрей Петрович Коростин, уполномоченный ВЦИК по борьбе с детской беспризорностью и улучшению детского быта и Клочков.
37.
Александр Родченко в производственном костюме, сшитом по его эскизу Варварой Степановой. Автор: Михаил Кауфман. Москва.
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