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СССР в 1923 году

СССР в 1923 году

Автор:
25 июня 2023 20:18
Метки: СССР   история   фото   
584
38

Будни молодого советского государства в год окончательного завершения Гражданской войны, продолжения НЭПа, создания ОГПУ и утверждения первого герба СССР.

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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4  комментария
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397
Звёздный князь 2 часа назад
Я из 2023 года смотрю на фото 1923 года...
Соприкосновение времён через столетие...
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207
устал я от вас 22 минуты назад
Лютые времена лютые люди...
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−7
Александр 2 часа назад
а через 100 лет , в 2133 году будут смотреть на Фишках фото теперешнего времени...
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Юганск

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