Из-за позиции российских хоккеистов в НХЛ отказались от радужных свитеров

Команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) больше не будут выходить на лёд в свитерах с ЛГБТ-символикой в рамках тематических вечеров. И причиной стали несколько хоккеистов и команд, которые отказались наряжаться в соответствующую форму.





Первым был защитник "Филадельфии" Иван Проворов. Именно он 8 января нынешнего года произвёл маленькую революцию в умах коллег и всего спортивного сообщества, когда отказался надевать на разминку радужный свитер. Своё решение он объяснил тем, что верен себе и своей религии, но при этом уважает выбор каждого и хочет, чтобы уважали и его.