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Из-за позиции российских хоккеистов в НХЛ отказались от радужных свитеров

Из-за позиции российских хоккеистов в НХЛ отказались от радужных свитеров

Автор:
23 июня 2023 19:43
Сообщество : Спорт
Метки: nhl   Видео   Иван Проворов   ЛГБТ   дизайн   отказ   форма   
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А ведь всё началось с одного человека, которого поначалу едва не затравили.

Команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) больше не будут выходить на лёд в свитерах с ЛГБТ-символикой в рамках тематических вечеров. И причиной стали несколько хоккеистов и команд, которые отказались наряжаться в соответствующую форму.


Первым был защитник "Филадельфии" Иван Проворов. Именно он 8 января нынешнего года произвёл маленькую революцию в умах коллег и всего спортивного сообщества, когда отказался надевать на разминку радужный свитер. Своё решение он объяснил тем, что верен себе и своей религии, но при этом уважает выбор каждого и хочет, чтобы уважали и его.

После этого на Проворова накинулась прогрессивная общественность, требуя его исключения из команды. Но были американцы нормальных взглядов, которые молчаливо поддерживали хоккеиста, скупая свитера с его номером в спортивных магазинах.

Но в какой-то момент хоккеисты молчать перестали. Вслед за Проворовым защитник "Баффало" Илья Любушкин также отказался выходить на раскатку в форме с ЛГБТ-символикой. В марте их примеру последовал нападающий "Ванкувера" Андрей Кузьменко. А там всё и посыпалось. От разминок в радужных свитерах начали отказываться целые команды — "Нью-Йорк Рейнджерс", "Чикаго" и "Миннесота".

Как заявил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, он призвал совет управляющих НХЛ отменить даже сам термин тренировочных свитеров. По его словам, смена формы отвлекает от спорта, поскольку многие люди и журналисты начинают больше интересоваться не игрой, а тем, кто и почему не надел тот или иной свитер.


Председатель правления движения You Can Play (занимается искоренением гомофобии в спорте) Дэвид Палумбо заявил, что разочарован решением НХЛ.


Что я могу сказать? Если это так, то очень разочаровывает. Более 95 процентов игроков НХЛ с гордостью носили футболки Pride, чтобы продемонстрировать поддержку и свои ценности сообществу. Теперь они не получат возможности сделать это

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Метки: nhl   Видео   Иван Проворов   ЛГБТ   дизайн   отказ   форма   
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6  комментариев
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165
Алексей Бляйбтрой Час назад
Гей не играет в хоккей!
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3k
poбт 3 минуты назад
самое смешное
что на фото не 3.14дорская радуга, а обычная

интересно кто должен быть за это наказан, 3.14доры которые свой флаг не узнают или "гордые поддержанты" унижающие 3.14доров издевательством над их святыней

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56k
Олег 11 минут назад
Сказ о том, как один русский всех сцыкливых пендосов опустил
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3k
Я дам вам парабеллум 22 минуты назад
"В хоккей играют настоящие мужчины,
Гей не играет в хоккей!"
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49k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 49 минут назад
"уважает выбор каждого и хочет, чтобы уважали и его."

вот и пусть уважают а то привыкли что бы "уважали" только ихнюю "тему". в либерализм и толерантность могут играть ВСЕ !.
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14k
Shtoppi 56 минут назад
<<Что я могу сказать? Если это так, то очень разочаровывает. Более 95 процентов игроков НХЛ с гордостью носили футболки Pride, чтобы продемонстрировать поддержку и свои ценности сообществу.>>
--------
вот почему-то у меня такое ощущение складывается, что искоренитель гомофобии, мягко говоря, пи_дит процентов на 95 про гордость и все остальное.
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