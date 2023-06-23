Из-за позиции российских хоккеистов в НХЛ отказались от радужных свитеров

А ведь всё началось с одного человека, которого поначалу едва не затравили.
Команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) больше не будут выходить на лёд в свитерах с ЛГБТ-символикой в рамках тематических вечеров. И причиной стали несколько хоккеистов и команд, которые отказались наряжаться в соответствующую форму.
Первым был защитник "Филадельфии" Иван Проворов. Именно он 8 января нынешнего года произвёл маленькую революцию в умах коллег и всего спортивного сообщества, когда отказался надевать на разминку радужный свитер. Своё решение он объяснил тем, что верен себе и своей религии, но при этом уважает выбор каждого и хочет, чтобы уважали и его.
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После этого на Проворова накинулась прогрессивная общественность, требуя его исключения из команды. Но были американцы нормальных взглядов, которые молчаливо поддерживали хоккеиста, скупая свитера с его номером в спортивных магазинах.
Но в какой-то момент хоккеисты молчать перестали. Вслед за Проворовым защитник "Баффало" Илья Любушкин также отказался выходить на раскатку в форме с ЛГБТ-символикой. В марте их примеру последовал нападающий "Ванкувера" Андрей Кузьменко. А там всё и посыпалось. От разминок в радужных свитерах начали отказываться целые команды — "Нью-Йорк Рейнджерс", "Чикаго" и "Миннесота".
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Как заявил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, он призвал совет управляющих НХЛ отменить даже сам термин тренировочных свитеров. По его словам, смена формы отвлекает от спорта, поскольку многие люди и журналисты начинают больше интересоваться не игрой, а тем, кто и почему не надел тот или иной свитер.
Председатель правления движения You Can Play (занимается искоренением гомофобии в спорте) Дэвид Палумбо заявил, что разочарован решением НХЛ.
Что я могу сказать? Если это так, то очень разочаровывает. Более 95 процентов игроков НХЛ с гордостью носили футболки Pride, чтобы продемонстрировать поддержку и свои ценности сообществу. Теперь они не получат возможности сделать это
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интересно кто должен быть за это наказан, 3.14доры которые свой флаг не узнают или "гордые поддержанты" унижающие 3.14доров издевательством над их святыней
Гей не играет в хоккей!"
вот и пусть уважают а то привыкли что бы "уважали" только ихнюю "тему". в либерализм и толерантность могут играть ВСЕ !.
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вот почему-то у меня такое ощущение складывается, что искоренитель гомофобии, мягко говоря, пи_дит процентов на 95 про гордость и все остальное.