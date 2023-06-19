Туристический батискаф пропал с радаров экспедиции к "Титанику"

По предварительной версии, батискаф мог врезаться в риф, находящийся на глубине 2900 метров. Остов печально известного лайнера при этом находится на глубине 3800 метров в 600 километрах от побережья Ньюфаундленда в Канаде.



Британский таблоид Daily Mail пишет, что билеты на подобные экскурсии обходятся в значительную сумму. Стоимость места в батискафе американской компании OceanGate Expeditions стоит в районе 250 тысяч долларов.