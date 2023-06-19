Туристический батискаф пропал с радаров экспедиции к "Титанику"

Пока неизвестно, что именно приключилось с подводным аппаратом. На месте его исчезновения ведутся поисково-спасательная операция.
В Атлантическом океане пропал туристический батискаф, направлявшийся на глубину для осмотра обломков "Титаника". Представители компании OceanGate Expeditions, которой принадлежит подводный аппарат, комментариев пока не дают, также неизвестно, сколько людей находится на борту батискафа.
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По предварительной версии, батискаф мог врезаться в риф, находящийся на глубине 2900 метров. Остов печально известного лайнера при этом находится на глубине 3800 метров в 600 километрах от побережья Ньюфаундленда в Канаде.
Британский таблоид Daily Mail пишет, что билеты на подобные экскурсии обходятся в значительную сумму. Стоимость места в батискафе американской компании OceanGate Expeditions стоит в районе 250 тысяч долларов.
Отметим, что вполне может оказаться, что с подводным аппаратом всё в порядке и он не выходит на связь из-за незначительных технических неполадок. Но тем не менее береговая охрана Бостона уже начала поисково-спасательную операцию.
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Согласно "Конвенции об охране подводного культурного наследия" эксплуатация подводного культурного наследия в коммерческих целях запрещена.
И, да, по всем международным законам - это могила.
А тут - туристы...
О_о