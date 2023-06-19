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Туристический батискаф пропал с радаров экспедиции к "Титанику"

Туристический батискаф пропал с радаров экспедиции к "Титанику"

Автор:
19 июня 2023 18:57
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Канада   США   батискаф   поиски   титаник   туристы   экскурсия   
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Пока неизвестно, что именно приключилось с подводным аппаратом. На месте его исчезновения ведутся поисково-спасательная операция.

В Атлантическом океане пропал туристический батискаф, направлявшийся на глубину для осмотра обломков "Титаника". Представители компании OceanGate Expeditions, которой принадлежит подводный аппарат, комментариев пока не дают, также неизвестно, сколько людей находится на борту батискафа.

По предварительной версии, батискаф мог врезаться в риф, находящийся на глубине 2900 метров. Остов печально известного лайнера при этом находится на глубине 3800 метров в 600 километрах от побережья Ньюфаундленда в Канаде.

Британский таблоид Daily Mail пишет, что билеты на подобные экскурсии обходятся в значительную сумму. Стоимость места в батискафе американской компании OceanGate Expeditions стоит в районе 250 тысяч долларов.

Отметим, что вполне может оказаться, что с подводным аппаратом всё в порядке и он не выходит на связь из-за незначительных технических неполадок. Но тем не менее береговая охрана Бостона уже начала поисково-спасательную операцию.

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Метки: Канада   США   батискаф   поиски   титаник   туристы   экскурсия   
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10  комментариев
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4k
Сергей Семенов 41 минуту назад
А нефиг по захоронениям лупоглазить!
Согласно "Конвенции об охране подводного культурного наследия" эксплуатация подводного культурного наследия в коммерческих целях запрещена.
И, да, по всем международным законам - это могила.
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1k
zu4ara 8 минут назад
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5k
Горожанин 18 минут назад
Бездна тщеславия - особый наркотик. Сфера самых жирных лохов.
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5k
Babangdida Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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8k
Лаврентий Полчаса назад
Читал где-то, что его объявили братской могилой и запретили погружения, кроме учёных...
А тут - туристы...
О_о
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4k
Влад 42 минуты назад
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11k
ron 56 минут назад
В любом случае, Титаник они увидят )
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17k
RDen 57 минут назад
"Сердце океана" всё ищут?
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6k
Vladimir Час назад
Теперь там на дне два "Титаника".
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
"Титаник-2. Бездна"
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