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Художники&nbsp;Иван&nbsp;и&nbsp;Татиана&nbsp;Вохмины&nbsp;(ТаНїВанЪ)

Художники Иван и Татиана Вохмины (ТаНїВанЪ)

Автор:
18 июня 2023 21:44
Метки: живопись   искусство   картины   
224
40

Творческий союз Ивана и Татианы Вохминых, картины всегда подписаны ТаНїВанЪ.

Художники пишут в технике масляной живописи с характерной авторской особенностью.

Работают в разных жанрах: пейзаж, натюрморт, портрет. Главным является пейзаж.

Написанные пейзажи отражают природную красоту и неповторимость, насыщенность светом, воздухом и движением.

Интересного вам просмотра!

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Метки: живопись   искусство   картины   
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5  комментариев
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5k
Babangdida 13 часов назад
Люблю такие картины!
Берёзовая роща прямо проситься в гостиную.
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1k
basil pupkin 3 часа назад
У Тани окончание не в тренде. А так берёза детектет. Красиво.
А есть ёлки и сосны?
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602
Damvrot Hohlam 5 часов назад
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