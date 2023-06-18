Художники Иван и Татиана Вохмины (ТаНїВанЪ)

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Творческий союз Ивана и Татианы Вохминых, картины всегда подписаны ТаНїВанЪ.
Художники пишут в технике масляной живописи с характерной авторской особенностью.
Работают в разных жанрах: пейзаж, натюрморт, портрет. Главным является пейзаж.
Написанные пейзажи отражают природную красоту и неповторимость, насыщенность светом, воздухом и движением.
Интересного вам просмотра!
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