Люди разных профессий поделились, что бесполезного благодаря образованию они теперь умеют

1276
16
Говорят, что любое образование важно: оно даёт опыт, полезные знакомства, учить ориентироваться по жизни и находить нужную информацию. Но порой навыки из учёбы сложно применить в реальной жизни при поиске работы. Пользователи Твиттер поделились, как бесполезные фишки узнали во время обучения.
×
×
А у вас остались знания после учёбы, которые ну вообще не пригодились ни разу в жизни, хотя все вокруг твердили, что это ВАЖНО?
Источник:
Ссылки по теме:
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Эффектный и результативный удар гольфиста
Новости партнёров