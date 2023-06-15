FISHKINET
Сообщество Юмор 17065 постов • 3576 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Люди разных профессий поделились, что бесполезного благодаря образованию они теперь умеют

Люди разных профессий поделились, что бесполезного благодаря образованию они теперь умеют

Автор:
15 июня 2023 10:27
Сообщество : Юмор
Метки: знания   интересно   навыки   образование   обучение   соцсети   учеба   фото   
1276
16

Говорят, что любое образование важно: оно даёт опыт, полезные знакомства, учить ориентироваться по жизни и находить нужную информацию. Но порой навыки из учёбы сложно применить в реальной жизни при поиске работы. Пользователи Твиттер поделились, как бесполезные фишки узнали во время обучения.

×
×

А у вас остались знания после учёбы, которые ну вообще не пригодились ни разу в жизни, хотя все вокруг твердили, что это ВАЖНО?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: знания   интересно   навыки   образование   обучение   соцсети   учеба   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Juli 49 минут назад
Я юрист. Мне пригождалось в жизни и валентность, и полонез огинского, и знание тараского, и система счисления, и технология "стены в грунте", и методы укрепления грунта. Ибо пиз-деть в моей профессии надо уметь со знанием дела красиво еще и не об этом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Виталий Касандров 2 минуты назад
Ну скажем азбук морзе я уже забыл , А вот нотную грамоту пока еще помню ,хотя и вряд ли с ходу что то сыграю на фортепиано. Детей отдавал в музыкалку но обе не более 2 лет занимались, бросили. Пианино продали лет 10 назад .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
rutt 11 минут назад
Всё что умею, чему научился, всё нужно. Но лень
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Korolev 15 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Korolev 24 минуты назад
Комментарий к фото
Ваще-т, про философов...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Едондер пуп Полчаса назад
Я в армии служил 2 года... в парадном батальоне.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
goshan_hmc 40 минут назад
С помощью декалитра можно посчитать в какой стране бухают чаще!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
938
ruslan d 43 минуты назад
5 лет потратил на то , что мне нафиг не интересно и не нужно ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
АнтонПолднев 46 минут назад
Изучал психологию у одного из лучших психологов России. Всю дорогу работал в газовой промышленности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
211
Человек Разумный 47 минут назад
Работая менеджером знаю как пользоваться осциллографом :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
babuby Час назад
Дециметры!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

51467



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
Набирающие популярность в сообществах
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Бойкот и точка
Бойкот и точка
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда в детстве звонишь маме на работу

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#автомобили#автомир#история#аварии#Автовсячина#позитив#фильм#СССР#забавно
#фото#машина#Юмор#животные#ДТП#подборка#интересное#Китай#собака#картинки
#интересно#люди#Прикол#новости#авто аварии#кино#факты#наука#Россия#соцсети
Как купить дом и не остаться в лопухах Как купить дом и не остаться в лопухах Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться