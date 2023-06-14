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Красноярец в стиле Гая Ричи смонтировал для полиции видео о краже велосипеда

Красноярец в стиле Гая Ричи смонтировал для полиции видео о краже велосипеда

Автор:
14 июня 2023 16:34
Сообщество : Криминал
Метки: Гай Ричи   велосипед   видео   кража   красноярск   курьёз   полиция   
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Благодаря вирусному ролику нескольких преступников уже опознали местные жители. Вот она, сила искусства!

Четверо неизвестных подростков-балбесов в ночь на 11 июня украли в одном из подъездов многоквартирного дома на улице Кирова в Красноярске велосипед. Про установленную в подъезде камеру они знали, но не знали, что попадут в художественный фильм "Сп**ли".

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Владелец украденного велосипеда, Игорь Сотников, занимается видеомонтажом. По поводу пропажи велика он не сильно расстроился, но решил шутки ради сделать из записи с камеры ролик в стиле известного фильма Гая Ричи. Он распространил видео среди жильцов дома и приложил его к своему заявлению в полицию.

Стражи порядка уже два дня пытаются найти воришек. За это время ролик Сотникова стал вирусным и жители Красноярска успели самостоятельно опознать нескольких малолетних преступников.

Очень много людей писали с поддержкой, вот именно этого я не ожидал. Это же всего лишь велосипед. Я не знаю, как на это отреагировала полиция и в курсе ли она вообще, но люди уже скинули пару подозреваемых, фотографии и имена которых мы передали в полицию

По словам Сотникова, ему не так важен велосипед, как наказание для четверых "бродяг", которые ночью выломали дверь подъезда в приличном районе и совершили кражу.


Да и в целом мне не столь важен велик, как сам факт, что они пришли к нам в дом, поднялись на этаж и украли его почти из-под носа, когда я спал. Я живу в центре, у нас очень хороший дом, отличные соседи, все всегда тихо, мирно, все друг другу помогают, а тут такие четыре «бродяги» выломали дверь, зашли в дом и самым тупейшим образом украли велосипед. Я хочу, чтобы именно за этот поступок они понесли заслуженное наказание


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Метки: Гай Ричи   велосипед   видео   кража   красноярск   курьёз   полиция   
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5  комментариев
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16k
Голос Вселенной 13 минут назад
Прям фильмец пересмотреть захотелось .... ))
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53k
smakido 3 минуты назад
Оригинальный Вы человек !
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60k
pynh 13 минут назад
красноярец один из тех, кто оставляет свой хлам в подъезде? ну поделом
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15k
Majul Полчаса назад
распрострОнить...
Когда быть неучем стало нормой?
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19k
Александр Полчаса назад
Креативно
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Burzum
Лесник
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