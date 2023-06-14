Красноярец в стиле Гая Ричи смонтировал для полиции видео о краже велосипеда

Четверо неизвестных подростков-балбесов в ночь на 11 июня украли в одном из подъездов многоквартирного дома на улице Кирова в Красноярске велосипед. Про установленную в подъезде камеру они знали, но не знали, что попадут в художественный фильм "Сп**ли".

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Владелец украденного велосипеда, Игорь Сотников, занимается видеомонтажом. По поводу пропажи велика он не сильно расстроился, но решил шутки ради сделать из записи с камеры ролик в стиле известного фильма Гая Ричи. Он распространил видео среди жильцов дома и приложил его к своему заявлению в полицию.



Стражи порядка уже два дня пытаются найти воришек. За это время ролик Сотникова стал вирусным и жители Красноярска успели самостоятельно опознать нескольких малолетних преступников.