Красноярец смонтировал видео о краже своего велосипеда в стиле Гая Ричи и передал его полиции

Благодаря вирусному ролику нескольких преступников уже опознали местные жители. Вот она, сила искусства!
Четверо неизвестных подростков-балбесов в ночь на 11 июня украли в одном из подъездов многоквартирного дома на улице Кирова в Красноярске велосипед. Про установленную в подъезде камеру они знали, но не знали, что попадут в художественный фильм "Сп**ли".
Владелец украденного велосипеда, Игорь Сотников, занимается видеомонтажом. По поводу пропажи велика он не сильно расстроился, но решил шутки ради сделать из записи с камеры ролик в стиле известного фильма Гая Ричи. Он распространил видео среди жильцов дома и приложил его к своему заявлению в полицию.
Стражи порядка уже два дня пытаются найти воришек. За это время ролик Сотникова стал вирусным и жители Красноярска успели самостоятельно опознать нескольких малолетних преступников.
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Очень много людей писали с поддержкой, вот именно этого я не ожидал. Это же всего лишь велосипед. Я не знаю, как на это отреагировала полиция и в курсе ли она вообще, но люди уже скинули пару подозреваемых, фотографии и имена которых мы передали в полицию
По словам Сотникова, ему не так важен велосипед, как наказание для четверых "бродяг", которые ночью выломали дверь подъезда в приличном районе и совершили кражу.
Да и в целом мне не столь важен велик, как сам факт, что они пришли к нам в дом, поднялись на этаж и украли его почти из-под носа, когда я спал. Я живу в центре, у нас очень хороший дом, отличные соседи, все всегда тихо, мирно, все друг другу помогают, а тут такие четыре «бродяги» выломали дверь, зашли в дом и самым тупейшим образом украли велосипед. Я хочу, чтобы именно за этот поступок они понесли заслуженное наказание
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Но вот что за фраза "...подъезда в приличном районе..."? У нас в стране появились гетто (ну кроме колоний-поселения)? Я что то пропустил?
Всегда были хорошие районы и не очень. И цены на жилье зачастую в них тоже делятся на хорошие и не очень.
- Я знаю много м#даков, но таких ох#енно тупых, как эти, вижу впервые...
Когда быть неучем стало нормой?
Вот в средние века, к примеру.