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Красноярец смонтировал видео о краже своего велосипеда в стиле Гая Ричи и передал его полиции

Красноярец смонтировал видео о краже своего велосипеда в стиле Гая Ричи и передал его полиции

Автор:
14 июня 2023 16:34
Сообщество : Криминал
Метки: Гай Ричи   велосипед   видео   кража   красноярск   курьёз   полиция   
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Благодаря вирусному ролику нескольких преступников уже опознали местные жители. Вот она, сила искусства!

Четверо неизвестных подростков-балбесов в ночь на 11 июня украли в одном из подъездов многоквартирного дома на улице Кирова в Красноярске велосипед. Про установленную в подъезде камеру они знали, но не знали, что попадут в художественный фильм "Сп**ли".

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Владелец украденного велосипеда, Игорь Сотников, занимается видеомонтажом. По поводу пропажи велика он не сильно расстроился, но решил шутки ради сделать из записи с камеры ролик в стиле известного фильма Гая Ричи. Он распространил видео среди жильцов дома и приложил его к своему заявлению в полицию.

Стражи порядка уже два дня пытаются найти воришек. За это время ролик Сотникова стал вирусным и жители Красноярска успели самостоятельно опознать нескольких малолетних преступников.

Очень много людей писали с поддержкой, вот именно этого я не ожидал. Это же всего лишь велосипед. Я не знаю, как на это отреагировала полиция и в курсе ли она вообще, но люди уже скинули пару подозреваемых, фотографии и имена которых мы передали в полицию

По словам Сотникова, ему не так важен велосипед, как наказание для четверых "бродяг", которые ночью выломали дверь подъезда в приличном районе и совершили кражу.


Да и в целом мне не столь важен велик, как сам факт, что они пришли к нам в дом, поднялись на этаж и украли его почти из-под носа, когда я спал. Я живу в центре, у нас очень хороший дом, отличные соседи, все всегда тихо, мирно, все друг другу помогают, а тут такие четыре «бродяги» выломали дверь, зашли в дом и самым тупейшим образом украли велосипед. Я хочу, чтобы именно за этот поступок они понесли заслуженное наказание


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Метки: Гай Ричи   велосипед   видео   кража   красноярск   курьёз   полиция   
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22  комментария
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16k
Голос Вселенной 2 часа назад
Прям фильмец пересмотреть захотелось .... ))
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33k
Fat Lynx 5 минут назад
Ну... у Фрэнки все таки пять пальцев. Пока пять...
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14k
KotSkripaley 8 минут назад
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7k
Maximvs 9 минут назад
Борис, не нанимай на работу идиотов
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10k
Dabus 19 минут назад
Ссылка youtu.be
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7k
Pravednik84 Полчаса назад
За монтаж ставлю лайк, за идею тоже. Шедевр!
Но вот что за фраза "...подъезда в приличном районе..."? У нас в стране появились гетто (ну кроме колоний-поселения)? Я что то пропустил?
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55k
Олег 40 минут назад
за какой-то сраный велосипед, цена которому от силы 7т.р заедут вчетвером на зону. В очень хорошем случае будет условка. Оно того стОило?
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3k
Semёn 44 минуты назад
Поколение ЕГЭ))))))))
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10k
wilddewill 51 минуту назад
Очень плохо, что-"мне всё равно, что они пришли в наш дом, выломали дверь в подъезде, я спал, я живу в центре...." и т.д. однажды могут прийдти не за велосипедом....
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308
BOBeR wilddewill 40 минут назад
Вы как читаете? Человек как раз и пишет что ему не важен велик, а важно что бы ребятки понесли наказание за то что пришли, выломали дверь и т.д., но вы все переврали, "чукча писатель"
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11k
Дмитрий 51 минуту назад
Красавчег!
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1k
zu4ara Час назад
Это надо смотреть опять!

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21k
Valiko Час назад
- Ты знаешь этих м#даков, Эрл?
- Я знаю много м#даков, но таких ох#енно тупых, как эти, вижу впервые...
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2k
Артур Котовой Час назад
А потом главное эту видеозапись в суде не показывать, иначе не пройдет по монтажу.
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53k
smakido 2 часа назад
Оригинальный Вы человек !
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
60k
pynh 2 часа назад
красноярец один из тех, кто оставляет свой хлам в подъезде? ну поделом
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15k
Majul 2 часа назад
распрострОнить...
Когда быть неучем стало нормой?
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19k
Александр 2 часа назад
Креативно
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