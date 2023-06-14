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В США ученики не захотели приходить в школу в радужной одежде и взбунтовались

В США ученики не захотели приходить в школу в радужной одежде и взбунтовались

Автор:
14 июня 2023 10:11
Сообщество : Жизнь в США
Метки: ЛГБТ   США   в мире   видео   инцидент   конфликт   скандал   
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Школьникам из США было велено прийти в радужной одежде на ЛГБТ-праздник. Однако ученики не захотели этого. Они саботировали "особый" урок и сорвали плакаты с цитатами представителей меньшинств. Инцидент расследуют местные власти.

Инцидент в средней школе Маршалл Саймондс произошел после того, как администрация заставила учеников прийти на ЛГБТ-праздник в радужной одежде.

Группа учеников саботировала урок о важном, оделась в цветах американского флага и сорвала несколько плакатов с цитатами ЛГБТ-мыслителей. Кто-то кричал «мои местоимения — США» и якобы очень напугал других учеников.



Теперь происшествие расследуют местные власти, а учителя требует наказать виновных. Один из членов городского совета заявил, что уже несколько дней не может спать из-за случившегося, и потребовал восстановить в совете подкомитет по многообразию и инклюзивности.


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Метки: ЛГБТ   США   в мире   видео   инцидент   конфликт   скандал   
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5  комментариев
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3k
DVPET 37 минут назад
Что эти дети себе позволяют? Они что, хотят жить как сами решат, а не как решат в дирекции школы?
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2k
Alex 5 минут назад
Чет пиндосы часто бунтовать стали против пид**ов
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2k
DarkSkat 9 минут назад
Дети в этой стране похоже ещё не безнадежны. Бьются за будущее.
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48k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
молодцы! не поддаются !
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