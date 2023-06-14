В США ученики не захотели приходить в школу в радужной одежде и взбунтовались

Инцидент в средней школе Маршалл Саймондс произошел после того, как администрация заставила учеников прийти на ЛГБТ-праздник в радужной одежде.



Группа учеников саботировала урок о важном, оделась в цветах американского флага и сорвала несколько плакатов с цитатами ЛГБТ-мыслителей. Кто-то кричал «мои местоимения — США» и якобы очень напугал других учеников.