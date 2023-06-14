В США ученики не захотели приходить в школу в радужной одежде и взбунтовались

Школьникам из США было велено прийти в радужной одежде на ЛГБТ-праздник. Однако ученики не захотели этого. Они саботировали "особый" урок и сорвали плакаты с цитатами представителей меньшинств. Инцидент расследуют местные власти.
Инцидент в средней школе Маршалл Саймондс произошел после того, как администрация заставила учеников прийти на ЛГБТ-праздник в радужной одежде.
Группа учеников саботировала урок о важном, оделась в цветах американского флага и сорвала несколько плакатов с цитатами ЛГБТ-мыслителей. Кто-то кричал «мои местоимения — США» и якобы очень напугал других учеников.
Теперь происшествие расследуют местные власти, а учителя требует наказать виновных. Один из членов городского совета заявил, что уже несколько дней не может спать из-за случившегося, и потребовал восстановить в совете подкомитет по многообразию и инклюзивности.
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