15 загадочных объектов, разгадать назначение которых помог Интернет

Время от времени мы сталкиваемся с объектами, которые ставят нас в тупик, и мы понятия не имеем, для чего их используют. К счастью, мы живем в эпоху Интернета, и там есть тысячи людей, к которым можно обратиться за помощью, чтобы идентифицировать странные предметы. Взгляните на отгадки.



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1. Что это за деревянный предмет? 0 Источник: Это приспособление для растягивания шляп.

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2. Мне нужна помощь для идентификации этого предмета 0 Источник: Это инструмент для полировки бокалов и стаканов.

3. Что это за штука? 0 Источник: Это щипцы для спаржи.

4. Металлический треугольник с пластиковой ручкой наверху. Что это может быть? 0 Источник: Это нож для деревообработки, но его также можно использовать для резки линолеума или лепки из глины.

5. Деревянный половник с двумя отделениями 0 Источник: Это ожау - традиционный ковш из Казахстана. Используется для разлива кумыса и шурпы.

6. Я видел этот объект в Австрии. Что это такое? 0 Источник: Эти столбики устанавливают для обозначения границ и направления трафика.

7. Они сделаны из эластичного пластика 0 Источник: Это розыгрыш. Вы надеваете резиновую часть на ухо, и кажется, что у вас из головы торчит ватная палочка.

8. Получил это по почте, понятия не имею, что это такое 0 Источник: Их использовали во время пандемии, чтобы открывать двери или нажимать кнопки, не трогая поверхность пальцами.

9. Небольшой латунный сосуд на палочке. Что это? 0 Источник: Это миниатюрная грелка для кровати.

10. Предмет немного больше батарейки и весит почти столько же. В верхней части есть небольшое отверстие и комбинация цифр от 5 до 9 0 Источник: Это футляр для игл с небольшими отделениями внутри. Верх не снимается: цифры указывают размер игл, которые вводятся и выводятся через небольшое отверстие.

11. Я нашел это в шкафу моего деда. Что это такое? 0 Источник: Это щипцы для сахара.