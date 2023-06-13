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15 загадочных объектов, разгадать назначение которых помог Интернет

15 загадочных объектов, разгадать назначение которых помог Интернет

Автор:
13 июня 2023 23:27
Сообщество : ФотоМир
Метки: Загадочные   Назначение   Предметы   Разгадать   интернет   помощь   
2230
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Время от времени мы сталкиваемся с объектами, которые ставят нас в тупик, и мы понятия не имеем, для чего их используют. К счастью, мы живем в эпоху Интернета, и там есть тысячи людей, к которым можно обратиться за помощью, чтобы идентифицировать странные предметы. Взгляните на отгадки.
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Метки: Загадочные   Назначение   Предметы   Разгадать   интернет   помощь   
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4  комментария
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Денис Час назад
Я видел этот объект в Австрии. Что это такое?
У меня есть похожий "объект". Только я из Беларуси
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