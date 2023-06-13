15 загадочных объектов, разгадать назначение которых помог Интернет

2230
13
Время от времени мы сталкиваемся с объектами, которые ставят нас в тупик, и мы понятия не имеем, для чего их используют. К счастью, мы живем в эпоху Интернета, и там есть тысячи людей, к которым можно обратиться за помощью, чтобы идентифицировать странные предметы. Взгляните на отгадки.
×
×
2. Мне нужна помощь для идентификации этого предмета
Это инструмент для полировки бокалов и стаканов.
4. Металлический треугольник с пластиковой ручкой наверху. Что это может быть?
Это нож для деревообработки, но его также можно использовать для резки линолеума или лепки из глины.
5. Деревянный половник с двумя отделениями
Это ожау - традиционный ковш из Казахстана. Используется для разлива кумыса и шурпы.
6. Я видел этот объект в Австрии. Что это такое?
Эти столбики устанавливают для обозначения границ и направления трафика.
7. Они сделаны из эластичного пластика
Это розыгрыш. Вы надеваете резиновую часть на ухо, и кажется, что у вас из головы торчит ватная палочка.
8. Получил это по почте, понятия не имею, что это такое
Их использовали во время пандемии, чтобы открывать двери или нажимать кнопки, не трогая поверхность пальцами.
10. Предмет немного больше батарейки и весит почти столько же. В верхней части есть небольшое отверстие и комбинация цифр от 5 до 9
Это футляр для игл с небольшими отделениями внутри. Верх не снимается: цифры указывают размер игл, которые вводятся и выводятся через небольшое отверстие.
Источник:
Ссылки по теме:
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
Новости партнёров
У меня есть похожий "объект". Только я из Беларуси