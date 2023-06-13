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Джонни Деппу отменил Голивуд "Фантастических тварей", а он сыграл Короля Франции

Джонни Деппу отменил Голивуд "Фантастических тварей", а он сыграл Короля Франции

Автор:
13 июня 2023 19:07
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: голливуд   знаменитости   лучший актёр   
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На Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом в главной роли. Он сыграл короля Франции Людовика XV. После премьеры французская публика аплодировала звезде Голливуда без малого 7 минут.

Любимец миллионов зрителей во всём мире даже прослезился, а позже дал интервью. Вот что сказал четырежды номинированный, но ни разу не получивший Оскара актёр про Голливуд?

«Чувствовал ли я бойкот со стороны Голливуда? Нет, нисколько. Я не чувствовал бойкота, потому что я не думаю о Голливуде. Я больше не чувствую нужды в Голливуде».


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Метки: голливуд   знаменитости   лучший актёр   
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6k
ManRox 2 часа назад
Джонни Деппу отменил Голивуд "Фантастических тварей", а он сыграл Короля Франции

Заголовок огонь в стиле Йоды...

Написать:

Голливуд отменил Джонни Деппа в "Фантастических тварях", а он сыграл Короля Франции.

анек:
Репетиция в театре.
- Кагету мне, кагету! Сюда я больше не ездец! Тьфу....не ездюк... не ездак....
- Моня, по-гуски правильно: "Сюда я больше не ездун!"
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24k
Сталкер 2 часа назад
"...сыграл Короля Франции".
ТС, Король – это имя?
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О. Е.
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