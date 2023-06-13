Джонни Деппу отменил Голивуд "Фантастических тварей", а он сыграл Короля Франции

Любимец миллионов зрителей во всём мире даже прослезился, а позже дал интервью. Вот что сказал четырежды номинированный, но ни разу не получивший Оскара актёр про Голливуд?

«Чувствовал ли я бойкот со стороны Голливуда? Нет, нисколько. Я не чувствовал бойкота, потому что я не думаю о Голливуде. Я больше не чувствую нужды в Голливуде».