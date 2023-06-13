Джонни Деппу отменил Голивуд "Фантастических тварей", а он сыграл Короля Франции

443
3
На Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом в главной роли. Он сыграл короля Франции Людовика XV. После премьеры французская публика аплодировала звезде Голливуда без малого 7 минут.
Любимец миллионов зрителей во всём мире даже прослезился, а позже дал интервью. Вот что сказал четырежды номинированный, но ни разу не получивший Оскара актёр про Голливуд?
«Чувствовал ли я бойкот со стороны Голливуда? Нет, нисколько. Я не чувствовал бойкота, потому что я не думаю о Голливуде. Я больше не чувствую нужды в Голливуде».
Источник:
Ссылки по теме:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
Метки: голливуд знаменитости лучший актёр
Новости партнёров
реклама
Заголовок огонь в стиле Йоды...
Написать:
Голливуд отменил Джонни Деппа в "Фантастических тварях", а он сыграл Короля Франции.
анек:
Репетиция в театре.
- Кагету мне, кагету! Сюда я больше не ездец! Тьфу....не ездюк... не ездак....
- Моня, по-гуски правильно: "Сюда я больше не ездун!"
ТС, Король – это имя?