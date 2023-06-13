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Как личная жизненная трагедия одного человека стала отправной точкой создания устройства, которым пользовался весь мир?

Как личная жизненная трагедия одного человека стала отправной точкой создания устройства, которым пользовался весь мир?

Автор:
13 июня 2023 16:40
Сообщество : RealFishki
Метки: Сэмюэл Морзе   азбука морзе   знак   изобретение   передача   символ   создатель   сообщение   телеграф   
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Азбука Морзе – способ кодирования букв и символов с помощью последовательности точек и тире – известна каждому. Назван он в честь изобретателя Сэмюэла Морзе, который, собственно, и изобрёл телеграфный аппарат и азбуку к нему. А появлению этой системы предшествовала печальная история.

Вплоть до зрелых лет Сэмюэл был очень далёк от любых технических устройств и приспособлений. Что логично: он занимался живописью, был хорошим и востребованным портретистом.

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Накопив на написании портретов состоятельных сограждан солидную сумму, Морзе женился на  Лукреции Уокер. Пара жила счастливо, воспитывая троих детей. Но, увы, счастье оказалось коротким.

Зимой 1825 года живописец находился по рабочим делам в Вашингтоне. И полной неожиданностью для него стала курьерская доставка – письмо от отца. В котором сообщалось о сердечном приступе Лукреции. Обеспокоенный Сэмюэл незамедлительно выехал домой в Нью-Хейвен. Но не успел: к моменту его возвращения супругу уже похоронили.

После личной трагедии он серьёзно задумался: а ведь если бы депешу доставили не курьером, который скакал несколько дней, а при помощи технического устройства? Ведь на передачу понадобилось бы гораздо меньше времени. И он хотя бы успел сказать последнее «прости» любимой жене.

Живопись ушла на второй план. И Морзе плотно занялся изучением способов передачи информационных сообщений на дальние расстояния.

И спустя годы интенсивной работы мир получил электромагнитный пишущий телеграф Морзе и азбуку из точек и тире к этому аппарату, тоже названную в честь создателя.

Сейчас азбука Морзе широко не используется. Но представители некоторых областей, к примеру, моряки применяют её для обеспечения связи во время радиомолчания. Используют код и радиолюбители. Некоторые занимаются изучением из интереса. Но в любом случае влияние, которое оказало это изобретение на технологии и жизнь общества в целом, в своё время было очень значимым.

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Метки: Сэмюэл Морзе   азбука морзе   знак   изобретение   передача   символ   создатель   сообщение   телеграф   
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11  комментариев
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Lexx Час назад
По сути, первый телеграф изобрел наш соотечественник Павел Львович Шиллинг. А первая демонстрация работы электромагнитного телеграфа Шиллинга состоялась в Петербурге в его квартире на Марсовом поле 21 октября 1832 года.
Это никто не отрицает. И представляете, как мы опередили того же Морзе. В 1832 году ему только пришла идея. А Шиллинг в этом году провел публичную демонстрацию и показал действие своего аппарата на расстоянии.
В 1837 году император распорядился построить телеграфную линию между Санкт-Петербургом и Кронштадтом. Но строительство так и не началось. Нелепая смерть от нарыва на шее не позволила Павлу Шиллингу войти в историю как первооткрывателю телеграфа.
Альфред Вейл – стал партнером Морзе в разработке аппарата и, главное, азбуки. Именно Вейл придумал буквенные коды. Азбука долгое время и называлась азбукой Вейла/Морзе. Дело в том, что просто написать какие-то значки для каждой буквы – это одно. А другое дело, как подошел Вейл. Он подошел правильно. Он проанализировал систематизацию всех букв английского алфавита по их частоте. Как они часто появляются в различных текстах.
Но окончательно довел до ума «морзянку» немецкий инженер Фридрих Герке. Он упростил и упорядочил азбуку. Именно его коды стали стандартом для всего мира. Получается, телеграф изобрел Шиллинг, азбуку – Вейл и Герке, но при этом изобретение носит имя Морзе. Дело в том, что Морзе, в отличие от коллег, единственный, кто удосужился запатентовать свои изобретения. Поэтому телеграф и азбука названы его именем.
Как и Эдисон, этот ваш Морзе, также патентовал чужие изобретения. Присваивая себе все лавры.
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6k
BirdTalk 20 минут назад
А кто сделал азбуку Морзе для русского алфавита?
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29k
Юрий 47 минут назад
Как Морзе свою азбуку придумал.
Ссылка www.youtube.com
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20k
Вишенка Крокодилова 56 минут назад
Я думала, что в азбуке Морзе только два типа знаков - точки и тире. А в приведенной таблице три типа. Кто-нибудь может мне объяснить?
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431
Olldd Вишенка Крокодилова 11 минут назад
Для Зануд.
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Olldd 9 минут назад
И, да, ТС спасибо. А интересно, зануды нают, что такое тётянаташа?
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