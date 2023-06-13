В Иркутской области на реке Лена столкнулись два танкера - из лопнувшей цистерны в реку попал бензин

Один из танкеров стоял на ремонте в порту, а второй перевозил 832 тонны бензина, часть которого попала в воду.
Инцидент произошел 12 июня в районе Алексеевска Киренского района. Танкера ТР-900 «Ерофей Хабаровск», перевозивший бензин, наехал на стоявшее на ремонте другое судно.
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В результате столкновения лопнула цистерна, в которой находилось 138 тонны горючего. Часть его попала в реку - какое именно количество, не сообщается, но, видимо, его было достаточно для введения в области режима ЧС, хотя сначала губернатор региона Игорь Кобзев сообщил о предпринимаемых мерах: в частности, экипаж сразу же занялся перекачкой бензина в неповрежденную емкость, а также установил вокруг судна боновое ограждение. Для этого использовали 300 кг сорбента.
Но т.к. река является судоходной и внизу по течению находятся населённые пункты, местные власти стали проводят работу, чтобы не допустить забор воды из реки.
В связи с аварией проводится доследственная проверка по признакам преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса РФ: ч. 1 ст. 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта и ст. 246 УК РФ о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.
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