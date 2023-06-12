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В США создали ходячий манекен, который дышит и потеет

В США создали ходячий манекен, который дышит и потеет

Автор:
12 июня 2023 21:59
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: дроиды   изобретения   интересное   искусственный разум   манекен   робот   роботы   технологии   ученые   фото   
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Ученые из Университета штата Аризона создали ходячий манекен, который потеет, дрожит, ходит и дышит как человек. Цель создания такого дроида — изучать, как на наш организм влияет перегрев, и помочь бороться с влиянием экстремальных температур.

ANDI - тестовый дроид-манекен, который создали специалисты Аризонского государственного университета. Для его создания учёные перестроили робота, используемого компаниями по производству одежды для спортивного снаряжения, чтобы имитировать на нём функции человеческого тела. Дроид оснащён синтетическими порами для искусственного потоотделения и датчиками температуры на 35 участках тела. Это также первый термоманекен, пригодный для использования на открытом воздухе.

С помощью дроида учёные намерены понять, как наше тело переносит различные суровые условия, включая экстремальные температуры. Для испытаний устойчивого робота даже могут подвергнуть воздействию экстремальных температур пустыни Аризона.


"Мы не можем поместить людей в опасные экстремальные условия и проверить, что произойдёт. Но были ситуации, когда люди умирали от жары, и мы до конца не понимали, что произошло. Дроид может помочь нам разобраться в этом," - рассказала специалист по атмосферным воздействиям Дженни Ванос.

По всей территории США тысячи жителей ежегодно умирают от теплового удара и других заболеваний, связанных с жарой. По мере изменения климата эти цифры увеличиваются. В одном только округе Марикопа штата Аризона за 2022 год от медицинских проблем, связанных с жарой, умерло 425 человек. Это на 100 человек больше по сравнению со статистикой 2021 года.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дроиды   изобретения   интересное   искусственный разум   манекен   робот   роботы   технологии   ученые   фото   
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Соломей 8 минут назад
Да это байден!
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