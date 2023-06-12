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Просто фотографии советских городов.
Интересного вам просмотра!
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7.
Сухиничи. Пешеходный мост через ст. Сухиничи-Главные и спальный вагон, судя по всему, международного поезда, 1971 год.
13.
Рига Латвийской ССР. Вид на улицу Ленина, на пересечении с улицей Кирова (ныне Бривибас и Элизабетес), 1961 год.
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Кстати, по поводу знака вопроса "1980 (?)"
Городской парк культуры и отдыха г. Бобруйска, 1971 год. Фотография из фонда Бобруйского краеведческого музея.
https://bobruisk.ru/news/2020/09/30/parashyutnaya-vyshka-znamenitaya-tancploshadka-i-neobychnyj-fontan-proshloe-i-nastoyashee-bobrujskogo-gorodskogo-parkahttps://bobruisk.ru/news/2020/09/30/parashyutnaya-vyshka-znamenitaya-tancploshadka-i-neobychnyj-fontan-proshloe-i-nastoyashee-bobrujskogo-gorodskogo-parka
В Бобруйске окончил ср. школу в 1974 г.