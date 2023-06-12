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Фотопрогулка по&nbsp;городам СССР

Фотопрогулка по городам СССР

Автор:
12 июня 2023 21:47
Метки: СССР   история   фото   
644
25

Просто фотографии советских городов.

Интересного вам просмотра!

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
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Kristine Broka 8 часов назад
Неужели Рига была? Редкий случай...
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10k
Александр Маслов 10 часов назад
Спасибо. Было интересно.
Кстати, по поводу знака вопроса "1980 (?)"

Городской парк культуры и отдыха г. Бобруйска, 1971 год. Фотография из фонда Бобруйского краеведческого музея.
https://bobruisk.ru/news/2020/09/30/parashyutnaya-vyshka-znamenitaya-tancploshadka-i-neobychnyj-fontan-proshloe-i-nastoyashee-bobrujskogo-gorodskogo-parkahttps://bobruisk.ru/news/2020/09/30/parashyutnaya-vyshka-znamenitaya-tancploshadka-i-neobychnyj-fontan-proshloe-i-nastoyashee-bobrujskogo-gorodskogo-parka
В Бобруйске окончил ср. школу в 1974 г.

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