В Калининграде водитель и пассажир выжили в машине, которую разорвало на части от удара в столб

ДТП произошло 10 июня около 04. 05 на улице Горького в областном центре, - сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

На кадрах видно как в результате ДТП автомобиль Volkswagen на полной скорости врезался в фонарный столб, перевернулся, взорвался и его разорвало на части.