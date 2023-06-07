Парня унижают за то, что он слишком уродлив и не достоин своей девушки-красотки

Любовь - интересная штука. Она сводит вместе людей с разных континентов, ей плевать на возраст и внешность. Но иногда общество осуждает за выбор даже счастливые пары.
Скотт из Техаса и его жена филиппинка Дивайн познакомились в 2017 году. Девушка написала парню в Facebook*.
Так начались их отношения на расстоянии. Скотт 6 раз приезжал на родину Дивайн. Спустя 4 года таких отношений они поженились, супруга переехала в США.
Девушка стала публиковать совместные кадры с возлюбленным, вести ТикТок - и тут началось самое интересное. В соцсетях пользователи начали осуждать выбор Дивайн и поливать грязью Скотта за его внешний вид. Ведь негоже красотке встречаться с таким уродом!
У Скотта на самом деле проблемы со здоровьем. Он живет со склеродермией с 13 лет. Это аутоиммунное заболевание, вызывающее воспаление кожи и других участков тела. Из-за агрессивного характера болезни Скотт большую часть времени проводил дома, пропустив школьные и студенческие годы.
Несмотря на опасения и запреты врачей, Скотт в 22 года решил, что здоров и начал жить обычной жизнью. Стал ходить на работу, путешествовать с Дивайн. Семья Скотта подтверждает, что Дивайн сделал жизнь их сына ярче и лучше, парень стал увереннее и счастливее.
"Она считает меня красивым", — отвечает на все негативные комментарии Скотт. Да и жена на всех фото и видео обнимает мужа.
Многие считают, что Дивайн начала встречаться со Скоттом из меркантильных соображений - он хорошо зарабатывает, с его помощью она переехала в США. А вы как думаете?
Источник:
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Муж поворачивается к жене и говорит:
Вот видишь, даже ребенок удивляется!
Просто анекдот, а в жизни это никого е...ть не должно.
А вот что будет с бабой, если с неё смыть килограмм косметики...
Ещё неизвестно кто страшнее будет...
А фотки для проверяющих, как у них всё зашибись.
А может он богат?
Или у него 30 см.?
Лилипуты, карлики выступали в цирке раньше.
Соцсети - тот же цирк. Лишь бы деньги платили.
Главное , что он вроде норм чел , а все остальное - фуйня.
Попытка нормализовать пары, которые "идут против нормы". Сначала берут на жалость, а потом...
А учитывая, что автор того и этого вброса - один и тот же, налицо выполнение заказа своих хозяев для продвижения данного нарратива.
Отправить в барбер-шоп и будет вполне себе симпатичным