Парня унижают за то, что он слишком уродлив и не достоин своей девушки-красотки

Несмотря на опасения и запреты врачей, Скотт в 22 года решил, что здоров и начал жить обычной жизнью. Стал ходить на работу, путешествовать с Дивайн. Семья Скотта подтверждает, что Дивайн сделал жизнь их сына ярче и лучше, парень стал увереннее и счастливее.