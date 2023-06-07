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Парня унижают за то, что он слишком уродлив и не достоин своей девушки-красотки

Парня унижают за то, что он слишком уродлив и не достоин своей девушки-красотки

Автор:
07 июня 2023 13:47
Сообщество : Истории из жизни
Метки: брак   истории   истории из жизни   история любви   муж болеет   отношения   супруги   
2960
7

Любовь - интересная штука. Она сводит вместе людей с разных континентов, ей плевать на возраст и внешность. Но иногда общество осуждает за выбор даже счастливые пары.

Скотт из Техаса и его жена филиппинка Дивайн познакомились в 2017 году. Девушка написала парню в Facebook*.

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Так начались их отношения на расстоянии. Скотт 6 раз приезжал на родину Дивайн. Спустя 4 года таких отношений они поженились, супруга переехала в США.

Девушка стала публиковать совместные кадры с возлюбленным, вести ТикТок - и тут началось самое интересное. В соцсетях пользователи начали осуждать выбор Дивайн и поливать грязью Скотта за его внешний вид. Ведь негоже красотке встречаться с таким уродом!

У Скотта на самом деле проблемы со здоровьем. Он живет со склеродермией с 13 лет. Это аутоиммунное заболевание, вызывающее воспаление кожи и других участков тела. Из-за агрессивного характера болезни Скотт большую часть времени проводил дома, пропустив школьные и студенческие годы.

Несмотря на опасения и запреты врачей, Скотт в 22 года решил, что здоров и начал жить обычной жизнью. Стал ходить на работу, путешествовать с Дивайн. Семья Скотта подтверждает, что Дивайн сделал жизнь их сына ярче и лучше, парень стал увереннее и счастливее.

"Она считает меня красивым", — отвечает на все негативные комментарии Скотт. Да и жена на всех фото и видео обнимает мужа.

Многие считают, что Дивайн начала встречаться со Скоттом из меркантильных соображений - он хорошо зарабатывает, с его помощью она переехала в США. А вы как думаете?

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: брак   истории   истории из жизни   история любви   муж болеет   отношения   супруги   
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46  комментариев
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3k
Еркен 2 часа назад
Не сказал бы, что парень урод, не сказал бы что девушка красотка. Вообще красота весьма относительна, главное искренние чувства.
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38
Andrew Popov avdonoves 8 минут назад
Всяко фейк, но если правда, то обращайтесь в Соцзащиту по месту жительства, они могут помочь первичными продуктами питания, финансово, в поиске работы.
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6k
Vladimir 17 минут назад
Папа! А зачем ты женился на маме?
Муж поворачивается к жене и говорит:
Вот видишь, даже ребенок удивляется!

Просто анекдот, а в жизни это никого е...ть не должно.
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8k
KarabasBarabas 18 минут назад
Если чувака нормально постричь, поставить брекеты и отправить в спортзал, то он ничем бы не отличался от большинства.
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6k
vasilykopkov 18 минут назад
Нормальный парень.
А вот что будет с бабой, если с неё смыть килограмм косметики...
Ещё неизвестно кто страшнее будет...
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60k
pynh 19 минут назад
Когда не зассал и познакомился
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1k
grihon 20 минут назад
Фиктивный брак ради гражданства, не?
А фотки для проверяющих, как у них всё зашибись.
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3k
Ежик 20 минут назад
Вполне нормальная пара. Выглядят нормально. Да и кому какая разница, кто как выглядит? Пользователи сами свои комплексы наружу и показывают)
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4k
Владимир 21 минуту назад
время-покажет...кто есть кто...
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19k
scorpick Полчаса назад
Когда кто-то начинает обсуждать чью-то внешность, я всегда предлагаю пойти и посмотреть в зеркало на себя.
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15k
Smiley Полчаса назад
Пост в стиле кукурузины...
А может он богат?
Или у него 30 см.?
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64k
doker 36 минут назад
Кто как может, так и зарабатывает.

Лилипуты, карлики выступали в цирке раньше.
Соцсети - тот же цирк. Лишь бы деньги платили.
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1k
ChePaev 39 минут назад
парню надо заняться собой, чтобы на выглядеть дохляком, заниматься спортом хотя бы дома, тренировать свое тело, начать хотя бы с турничка дома, подтягиваний на нем и отжиманием от пола, через три месяца уже будут результаты, а когда видны результаты, издеваться желающих уже намного меньше.
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6k
Leo Sun 41 минуту назад
Такое же окно Овертона, как и в случае с парой, где "Парень скрывал от всех свою девушку, потому что она весит на 100 кг больше него". (https://fishki.net/4426513-pareny-skryval-ot-vseh-svoju-devushku-potomu-chto-ona-vesit.html)https://fishki.net/4426513-pareny-skryval-ot-vseh-svoju-devushku-potomu-chto-ona-vesit.html)

Попытка нормализовать пары, которые "идут против нормы". Сначала берут на жалость, а потом...

А учитывая, что автор того и этого вброса - один и тот же, налицо выполнение заказа своих хозяев для продвижения данного нарратива.

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243
Liberman 43 минуты назад
Филиппинка.... Им пофиг, лишь бы выйти замуж за белого и уехать к нему. Для азиатов мы выглядим все на одно лицо,кстати, поэтому она не считает его уродом, скорее необычным.
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1k
ChePaev 44 минуты назад
судя по всему, раз она с ним, у него хорошая пенсия по инвалидности)
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8k
Zhora 48 минут назад
Может мы просто чего-то не знаем. Например, что у него там по земле волочится)
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1k
Хачик 53 минуты назад
Не понимаю, что до парня прикопались? А может он языком причёсывается?
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4k
Двестиграмм 59 минут назад
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1k
Kra Час назад
парень, как парень... почему урод?
Отправить в барбер-шоп и будет вполне себе симпатичным
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Спелая кукурузинка

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