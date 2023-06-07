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В Москве налётчики ограбили водителя и забрали сумки с деньгами, но есть нюанс

В Москве налётчики ограбили водителя и забрали сумки с деньгами, но есть нюанс

Автор:
07 июня 2023 10:04
Сообщество : Криминал
Метки: Волжский бульвар   авто   видео   выстрелы   деньги   налет   ограбление   полиция   пострадавший   
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Группа неизвестных, судя по всему, готовилась к этому преступлению. Однако всё предугадать невозможно.

Дерзкий налёт на Волжском бульваре зафиксировали камеры наблюдения. Группа мужчин в масках напала на авто, остановившееся на красный сигнал светофора. Неизвестные разбили стёкла в машине, молотком, избили водителя Audi A6 и выстрелили ему в ногу из травматического пистолета, а затем вытащили из багажника несколько больших сумок. Быстро загрузив их в свою иномарку, налётчики скрылись с места предступления.



Вот только улов их был невелик. Как сообщают в СМИ, основная сумма - около 150 тысяч рублей - лежала незамеченной в салоне "Ауди", а в украденных сумках находилось не более 15 тысяч рублей. Пострадавший водитель был доставлен в медучреждение. Он бизнесмен, и, скорее всего, нападение было спланированным.


Сейчас напавших на водителя разыскивают правоохранители. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 162 УК РФ (разбой).



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Метки: Волжский бульвар   авто   видео   выстрелы   деньги   налет   ограбление   полиция   пострадавший   
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9  комментариев
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53k
dima423 52 минуты назад
чето странно, сумма то никакая...даже 150 тыс не стоят того чтобы их вот так грабить, заранее готовясь... может 150 млн?)
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10k
Алексей 7 минут назад
Вывод,храните деньги в Сберегательной Кассе
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22k
Слепой Пью 10 минут назад
Измельчал народец...
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6k
ДеониS Полчаса назад
там точно в сумках не "герасим" был?
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29k
Юрий Полчаса назад
" затем вытащили из багажника несколько больших сумок. .." - а в сумках, что было?
Может налетчикам и не нужны были деньги. Или пострадавший просто не хочет правоохранителям всё рассказывать.
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13k
Shtoppi 42 минуты назад
<<...основная сумма - около 150 тысяч рублей - лежала незамеченной в салоне "Ауди"....>>
----------
не слишком ли много возни, чтобы оборать чела 150К рублей всего. видимо что-то другое в тех сумках лежало, гораздо более ценное.
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5k
pinbalist 47 минут назад
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