В Москве налётчики ограбили водителя и забрали сумки с деньгами, но есть нюанс

Группа неизвестных, судя по всему, готовилась к этому преступлению. Однако всё предугадать невозможно.
Дерзкий налёт на Волжском бульваре зафиксировали камеры наблюдения. Группа мужчин в масках напала на авто, остановившееся на красный сигнал светофора. Неизвестные разбили стёкла в машине, молотком, избили водителя Audi A6 и выстрелили ему в ногу из травматического пистолета, а затем вытащили из багажника несколько больших сумок. Быстро загрузив их в свою иномарку, налётчики скрылись с места предступления.
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Вот только улов их был невелик. Как сообщают в СМИ, основная сумма - около 150 тысяч рублей - лежала незамеченной в салоне "Ауди", а в украденных сумках находилось не более 15 тысяч рублей. Пострадавший водитель был доставлен в медучреждение. Он бизнесмен, и, скорее всего, нападение было спланированным.
Сейчас напавших на водителя разыскивают правоохранители. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 162 УК РФ (разбой).
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Может налетчикам и не нужны были деньги. Или пострадавший просто не хочет правоохранителям всё рассказывать.
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не слишком ли много возни, чтобы оборать чела 150К рублей всего. видимо что-то другое в тех сумках лежало, гораздо более ценное.