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Зоозащитница завещала пустить себя на сумки, а все остальное отправить по кусочкам мировым лидерам. Когда умрёт

Зоозащитница завещала пустить себя на сумки, а все остальное отправить по кусочкам мировым лидерам. Когда умрёт

Автор:
06 июня 2023 23:44
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ингрид Ньюкирк   РЕТА   завещание   зоозащитники   расчленение   части тела   
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Ингрид Ньюкирк – основательница PETA, правозащитной организации, которая протестует против жестокого обращения людей с животными, завещала содрать с нее кожу и отдать на сумку Hermès, а всё остальное раздать по частям по миру... Где-то заплакала о зависти одна Грета Тумберг.

Глава американской зоозащитной организации PETA Ингрид Ньюкирк обновила свое завещание, первая версия которого была написана в 2003 году. Еще тогда она решила, что отдаст свое тело для акций, которые должны напомнить о жестоком обращении с животными.

В частности, мадам попросила разрезать её после кончины на части и по кусочку отправить лидерам разных стран и организаций, чтобы их стошнило те поняли, как это бесчеловечно – употреблять братьев наших меньших в пищу.

В последней редакции завещания Ньюкирк просит после смерти передать ее кожу на производство сумок Hermès. Так она хочет обратить внимание на существование специальных ферм, где разводят и убивают животных для изделий французского бренда.

Части своего сердца 73-летняя пенсионерка просит захоронить под трассами «Формулы-1» «Хоккенхайм» (Германия) и «Сильверстоун» (Великобритания), где проводятся заезды. Это должно привлечь внимание к вреду, причиняемому экологии автомобильными выхлопами и шинами.

Еще один кусок сердца зоозащитница завещала отправить Илону Маску.

По словам PETA, его компания убила множество «обезьян, свиней, крыс и овец во время экспериментов» с внедрением чипов в мозг.

Турецкий мясник шеф-повар Нусрет Гёкче (Salt Bae) получит её кишечник. Меню его ресторанов состоит в основном из мясных блюд (причем очень дорогих), тогда как в PETA считают, что в заведениях должны подавать лишь вегетарианские продукты.

Фирме The North Face достанется ступня женщины, чтобы дать компании «пинок» за использование в производстве одежды пуха и перьев (в PETA заявили о лицемерности бренда, который публично выступает за экологически чистую одежду, но при этом наносит вред планете).

Король Испании Филипп VI по задумке должен получить посылку с ухом. Из кожи мадам можно будет сделать сумку, из ног - подставку для зонтиков, а кишки должны пойти на оболочку для сосисок.

Завещание Ньюкирк решила отредактировать, чтобы включить в него более актуальные для PETA темы.

Извините, если кому-то аппетит испортили.

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Метки: Ингрид Ньюкирк   РЕТА   завещание   зоозащитники   расчленение   части тела   
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28  комментариев
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33k
АнтонПолднев 8 часов назад
Зоозащитница завещала отправить себя по частям мировым лидерам. Когда умрёт(с)
Не понял, а чё не сейчас?
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70
Андрей Кузнецов 4 минуты назад
Святые мощи защитницы белок. Для храма вымирающих китов. Чтобы мощи целовали и кролики не умирали. И всё равно вискасом пожертвования жрецы этой религии не примут, им как и всем подавай денег. Выдры сами себя не спасут, нужен молебен с плакатами у здания правительства из пары проплаченных провокаторов и стада бесплатных баранов.
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12k
Graf_Dracula 23 минуты назад
Ну чтож, мы ЗА скорейщее испольнение её желаний.
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17
serjiodementini Полчаса назад
Ни разу аппетит не испортился))) Раньше таких в специальных домах держали чтоб они среди нормальных не шатались...
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3k
Pill Полчаса назад
Пусть в Питер съездит. Помогут.
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434
fedding 43 минуты назад
Это еще раз подтверждает то, что все они психически больные люди.
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57k
Опиум для народа 3 часа назад
Зелёные у нас одно время протестовали против строительства Юмагузинской ГЭС. Затопление части национального парка "Башкирия", сокращение ареалов ряда редких животных и растений. А также возможные потери воды из водохранилища в подземные карстовые пустоты.
Так всё и случилось. Вода уходит, водохранилище полностью не заполняется. У нас, ниже по течению, прекратился разлив, благодаря чему заболачиваются озёра и рыба, которая раньше нерестилась в пойме, сокращается.
Но самое интересное - что эти зеленые резко отступили от своих требований. Более чем уверен - за неплохую денежку.
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1k
SmartCat101 5 часов назад
найди себе лучше мужика!
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28k
Юрьевич 5 часов назад
Я всегда подозревал, что у неистовых зоозащитников не всё в порядке с головой. Это явно какой-то диагноз...
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1k
КАКАнгел 5 часов назад
Ну в принципе нормально. Искренне верит в то что делает - это достойно уважение в этом лицемерном мире. Многие ли из нас не идут на компромисс со своей совестью ??
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17k
Михаил Гривин 6 часов назад
А филе куда?
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29k
Григорий 6 часов назад
Она может хотеть что угодно, но это старая больная сука. Я хочу лучший стейк от отличного ЗДОРОВОГО быка, я хочу для своей мамы сумки из крепкого крокодила. Каким образом эта старая женщина хочет примазаться к эти пркрасным животным?
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35k
russger 6 часов назад
Ну пздеть она может что угодно
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15k
ss 7 часов назад
Не покусала бы кого...
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1k
Провокатор 7 часов назад
Зоошиза в своём истинном лице.
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8k
RIZ deadening 7 часов назад
А кто сдирать кожу будет ??? Палачей из Бухенвальда вроде уже не осталось !
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7k
perekrestok 7 часов назад
В каком виде она предстанет на Страшном суде? Скелет с сумкой в которую сложены остальные части?
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1k
Виктор Глущенко 8 часов назад
Зеленскому она очко не завещала ? По моему пора .
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5k
Старичок 8 часов назад
В последней редакции завещания Ньюкирк просит после смерти передать ее кожу на производство сумок Hermès"
я знаю из какой части получится самый басявый кошелек))))

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7k
sedoisever 8 часов назад
Под трассой? Ещё что она "завещает"? Могу я "завещать" похоронить меня на развалинах Белого Дома, например? Или в квартире Папы римского?
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363
устал я от вас sedoisever 7 часов назад
Смотря на развалинах какого белого дома..
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8k
Алексей 8 часов назад
Да кому нужны сумки из кожи старого крокодила.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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