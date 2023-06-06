Зоозащитница завещала пустить себя на сумки, а все остальное отправить по кусочкам мировым лидерам. Когда умрёт

Глава американской зоозащитной организации PETA Ингрид Ньюкирк обновила свое завещание, первая версия которого была написана в 2003 году. Еще тогда она решила, что отдаст свое тело для акций, которые должны напомнить о жестоком обращении с животными.

В частности, мадам попросила разрезать её после кончины на части и по кусочку отправить лидерам разных стран и организаций, чтобы их стошнило те поняли, как это бесчеловечно – употреблять братьев наших меньших в пищу.